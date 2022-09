Thematisch stünden die Börsen aber nach wie vor im Zeichen der Zinswende der Notenbanken. In der letzten Woche habe mit einiger Verzögerung schlussendlich auch die EZB einen durchaus falkenhaften Kurs bei der Inflationsbekämpfung eingeschlagen und habe sich somit dem Vorgehen der US-Notenbank weitgehend angeschlossen. Interessant sei in diesem Zusammenhang, dass dies, wie auch die teilweise über das Wochenende weiteren geldpolitisch restriktiven Wortmeldungen, den Markt überhaupt nicht aus der Ruhe hätten bringen können. Unterstützend wirke sich hier vor allem die Hoffnung der Marktteilnehmer aus, dass die heute anstehenden US-Verbraucherpreisdaten Hinweise auf eine weiter nachlassende Inflationsdynamik in der weltgrößten Volkswirtschaft geben könnten. Damit würde der Druck in Richtung weiterer starker Zinserhöhungen auf die Notenbank FED nachlassen. Allerdings würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für die in der nächsten Woche stattfindenden US-Zinssitzung von einer weiteren Anhebung um 75 Basispunkte ausgehen. Offensichtlich scheine das aber am Aktienmarkt bereits eingepreist zu sein und sollte dementsprechend zu keiner negativen Überraschung führen, zumal ja auch US-Notenbankpräsident Jerome Powell zuletzt keinen Zweifel daran gelassen habe, dass die FED so lange am geldpolitischen Straffungskurs festhalte, bis die Inflation zurückgehe.



In dieser Gemengelage hätten die meisten europäischen Aktienmärkte ein starkes Signal von sich geben können: Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Plus von 2,40% souverän im grünen Bereich beendet, während sich das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursanstieg von 2,14% ebenfalls sehr stark präsentiert habe. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern "nicht lumpen" lassen und die Ziellinie mit einem Kursplus in Höhe von 2,44% durchschritten. An der Wall Street seien die Zugewinne nicht ganz so berauschend wie in Europa ausgefallen, aber immerhin habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss ein Plus von 0,71% ausweisen vermocht, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Anstieg in Höhe von 1,06% deutlich besser abgeschnitten habe. Noch stärker habe sich der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 präsentiert, der zur Schlussglocke mit einem Kursanstieg von 1,20% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise erneut wieder etwas zulegen können. Aktuell notiere das schwarze Gold wenig verändert zum gestrigen Schlusskurs, wobei der Preis der Sorte Brent knapp um die Marke von USD 94 je Fass pendele. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls gefragt gewesen, was auch am sich erholenden Euro liegen dürfte. Dieser notiere aktuell wieder über der Parität zum USD, was auch die allgemein gestiegene Risikobereitschaft widerspiegele. Bezugnehmend auf die Kryptomärkte habe der Bitcoin als bekanntester Vertreter zuletzt ordentlich Boden gutmachen können und notiere aktuell rund um USD 22.300.



Auch die asiatischen Märkte könnten von den US-Vorgaben des Vortages profitieren und würden sich heute Morgen großteils im positiven Terrain befinden. Nach den starken Zugewinnen des Vortages würden die Frühindikatoren für Europas Börsen einen wenig veränderten bis leicht negativen Handelsauftakt signalisieren. (13.09.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche setzten die Aktienmärkte sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks die Erholungsbewegung zu Wochenbeginn weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach positiven Vorgaben aus Asien hätten die europäischen Indices von Beginn an klar im positiven Terrain starten können und die freundlich eröffnenden US-Märkte hätten die Kurse noch zusätzlich ein Stück weiter nach oben gehievt. Etwas Rückenwind hätten den globalen Aktienmärkten auch die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee verliehen, da bei vielen Investoren der Hoffnungsschimmer eines möglicherweise schneller zu erreichenden Waffenstillstandes aufgekommen sei, wodurch sich auch die Energiekrise etwas abschwächen könnte. Zuletzt habe es ja auch am Energiemarkt eine gewisse Entspannung zu beobachten gegeben, wobei der Gaspreis (Dutch TTF Gas Future) vom Höchst gegen Ende August bereits um rund 45% auf rund EUR 191 je Megawattstunde gefallen sei.