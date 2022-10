Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum um weitere 75 Basispunkte auf jetzt 2,0 Prozent erhöht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Mehr Überraschungspotenzial habe die anstehende Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde, die für 14:45 Uhr angesetzt sei. Die Anleger würden dann genau hinhören, wie die Notenbank vorgehen wolle, um einerseits die rekordhohe Inflation im Euroraum in den Griff zu bekommen und andererseits die Wirtschaft nicht zu sehr zu bremsen. Auf der letzten Pressekonferenz habe Lagarde durchblicken lassen, dass die Normalisierung der Zinssätze (auf einen neutralen Wert) zwischen zwei und fünf Sitzungen (nach September) dauern könnte. "Die jüngsten Reden der EZB waren eher hawkish", so die Volkswirte von Axa Investment Managers.Spannend sei zudem, wie die EZB künftig mit der Vergütung von Überschussreserven umgehen werde. Die Banken im Euroraum würden Milliarden verdienen, weil sie für Überschussreserven bei der Einlagenfazilität der EZB vergütet würden. Diese "Zufallsgewinne" seien einigen Notenbankern ein Dorn im Auge. (27.10.2022/ac/a/m)