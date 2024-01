Durch die in den Startlöchern stehende Berichtsaison kämen auch von der Unternehmensseite her wieder mehr Daten-Inputs. So veröffentlicht AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) bereits heute die Zahlen für das vergangene Quartal. Die großen US-Banken würden dann am Freitag offiziell die Q4-Berichtsaison starten.



An den Rohstoffmärkten sei es gestern zu leichten Preisrückgängen gekommen. So habe der Ölpreis nach den zuvor gesehenen Zuwächsen wieder etwas nachgegeben. Ein Fass der Sorte Brent notiere heute Morgen bei USD 77,30. Gold habe gestern ebenfalls leichte Preisrückgänge verzeichnet, habe sich aber wieder leicht verbessern können und handele derzeit bei USD 2.032.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen einheitlich im Plus befinden. Die Kurssteigerungen aller großen Indices würden durch einen Zugewinn von über 2% im HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) angeführt.



Die Aktie von iRobot (ISIN: US4627261005, WKN: A0F5CC, Ticker-Symbol: I8R, NASDAQ-Symbol: IRBT) (-19,8%) habe gestern deutlich an Boden verloren, nachdem Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) nicht auf ein Ultimatum der europäischen Kartellrechtsbehörde reagiert habe. Bis gestern Abend hätten der Europäischen Kommission Abhilfemaßnahmen vorgelegt werden müssen, um Bedenken gegen eine Übernahme des Roomba-Roboterstaubsauger-Herstellers auszuräumen.



S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) (+6,3%) habe gestern deutlich zulegen können. Grund dafür sei die Fixierung eines Aktienrückkaufprogramms gewesen, dass bereits am 15. Jänner starten und bis 31. März abgeschlossen sein werde. Der Rückkaufpreis dürfe dabei nicht mehr als 15% über den durchschnittlichen Tagesschlusskursen der letzten zehn Tage (max. EUR 15) liegen. (11.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag präsentierten sich die Märkte wieder freundlicher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die großen europäischen Indices hätten jedoch keine großen Bewegungen gezeigt und den Tag, mit Ausnahme vom ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), leicht im Plus beendet. Der US-amerikanische NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe seine Erholung von den Kursrückgängen der ersten Januar-Woche hingegen weiter fortgesetzt. Der technologielastige Index notiere somit wieder nahe den Höchstständen vom Jahresende. Auch die übrigen Indices jenseits des Atlantiks hätten gestern zum Handelsschluss ein Plus verbuchen können.Nach vielen Spekulationen, sowie falsch verbreiteten Gerüchten in den letzten Wochen, habe die US-Börsenaufsicht gestern Abend offiziell die ersten Bitcoin ETFs auf den Spot Preis der Kryptowährung genehmigt. Der Bitcoin-Preis habe als direkte Reaktion auf die Genehmigung weniger stark reagiert als von vielen Krypto-"Jüngern" erhofft. Mit einem Anstieg von gerade einmal 5% sei der Ausschlag nicht viel höher gewesen als an einem "normalen" Tag des generell sehr volatilen Assets.