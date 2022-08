In den USA habe es makroseitig ebenfalls gemischte Impulse gegeben. Einerseits seien die Zahlen zur Industrieproduktion und der Kapazitätsauslastung besser ausgefallen als erwartet. Andererseits sei die Anzahl der neu begonnenen Bauprojekte hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Am Ende des Tages hätten trotzdem zwei der drei namhaftesten amerikanischen Börsenindices über ihren Vortageswerten geschlossen. Rückenwind habe es vor allem auch von der Unternehmensseite gegeben, da Walmart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) und Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) mit ihren Quartalsberichten hätten überzeugen können. Einzig der technologielastige Index NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe es gestern nicht in die Gewinnzone geschafft.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich freundlich zeigen. Sowohl Japans Topix als auch die Börsen in Festland-China und Hongkong würden aktuell mit grünem Vorzeichen handeln. Die vorbörslichen Indikationen würden auch für Europa einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen. Datenseitig stünden heute die Beschäftigung in Europa und amerikanische Einzelhandelsumsätzen auf der Agenda.



Der Ölpreis habe gestern um rund 3% nachgegeben - momentan koste ein Fass der Sorte Brent knapp unter USD 93. Beim Goldpreis habe es gestern unter Tags wenig Veränderung gegeben. Über Nacht habe dieser jedoch wieder etwas angezogen und so werde eine Feinunze derzeit für rund USD 1.780 gehandelt. Ebenfalls kaum verändert gezeigt habe sich in den letzten 24 Stunden der Bitcoin. Dieser bewege sich nach wie vor um die Marke von USD 24.000. (17.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa konnten gestern mehrheitlich an dem positiven Momentum vom Vortag anknüpfen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Besonders auffällig gewesen sei hier der deutsche DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), der sich zur Tagesmitte teilweise nur gut 50 Punkte unter der 14.000er Marke befunden habe. Mit der Veröffentlichung der ZEW-Stimmungsumfrage sei die Gemütslage kurzzeitig jedoch etwas gekippt. Die Einschätzung der aktuellen Lage habe sich zwar im Bereich der Erwartungen befunden, die Umfrage zu den Konjunkturerwartungen sei jedoch erneut schlechter ausgefallen als erwartet. Letztendlich sei die positive Stimmung aus den USA jedoch auch wieder auf Europa übergeschwappt.