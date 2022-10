Jüngste Datenveröffentlichungen würden zeigen, dass der Höhepunkt der Stärke des Arbeitsmarkts sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks wohl erreicht sei und nunmehr eine etwas schwächere Phase folgen dürfte. Dies seien gute Nachrichten für die Notenbanken, sollte von dieser Seite jedenfalls der Druck hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen etwas nachlassen. Trotzdem sollte der diesbezügliche Optimismus nicht zu groß ausfallen: Der starke Anstieg der US-Konsumentenpreise im September (+6,6% y/y) zeige, wie schwierig die Aufgabe für die Notenbanken sei, des starken Preisanstiegs Herr zu werden.



Analysten würden folglich von einem weiteren Zinsschritt in Höhe von 75 Basispunkten bei der nächsten FED-Sitzung im November ausgehen. Der Zwiespalt einerseits zwischen notwendigen Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation und den dadurch induzierten Belastungen für die Weltwirtschaft andererseits werde seine Fortsetzung finden. Diesbezüglich sei auch die jüngste Kürzung der OPEC-Produktionsmenge keine Hilfe, im Gegenteil sie verschärfe die Problematik steigender Preise weiter und dies kurz vor den sehr wichtigen Zwischenwahlen ("midterms") in den USA in der ersten Novemberwoche.



Die Analysten der National-Bank AG sehen die Aktienmärkte weiterhin in einer breiten Seitwärtsbewegung "gefangen", einen Trendbruch nach oben halten sie kurzfristig für unwahrscheinlich. Ein solcher dürfte erst dann eintreten, wenn die Notenbanken und diesbezüglich vorrangig die FED klare Signale aussende, dass mit einem Ende des steilen Zinserhöhungskurses zu rechnen sei. Aktuell seien solche Signale nicht erkennbar, die Analysten würden solche im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erwarten. Bis dahin heiße es: Vorsicht sei gerade in diesen Zeiten sicherlich kein schlechter Ratgeber, es gelte mit seiner Aktienpositionierung durch den erwartungsgemäß schwankungsreichen Herbst bzw. Winter zu kommen. (Ausgabe vom 17.10.2022) (18.10.2022/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - An der allgemeinen Lage hat sich seit der letzten Woche wenig verändert, so Dr. Frank Wohlgemuth, CIIA bei der National-Bank AG.Die Aktienmärkte würden in einem breiten Band, nahezu im Tagesrythmus oszillieren, ohne eine klare Richtung einzunehmen. Dies sei auch nicht verwunderlich. Die belastenden Themenfelder seien vielfältig, Lösungen wenn überhaupt nur sehr schwerlich zu erreichen, die Unsicherheit sei daher sehr hoch. Auf dem letztwöchigen IWF-Treffen sei betont worden, welche veritablen Belastungsfaktoren für die Weltwirtschaft aus dem unheilvollen Mix aus signifikant steigenden Zinsen, dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der daraus folgenden Energiekrise in Europa resultieren würden. Zudem komme die Covid-induzierte Wirtschaftsschwäche Chinas. Es stelle sich als sehr herausfordernd heraus, dass in den letzten Monaten vielfältige neue Problemfelder entstanden seien, ohne dass die Folgen der Corona-Pandemie überwunden seien.