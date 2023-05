Ansonsten seien nennenswerte Impulse für die Aktienmärkte ausgeblieben. Die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA seien am Montag wieder aufgenommen worden, ohne dass zu Abend eine Einigung erreicht worden sei. Wenngleich die sich verschärfende Diskussion in den letzten Wochen an medialer Aufmerksamkeit gewonnen habe , würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen, dass sich die Parteien letztendlich annähern und einigen würden. Erste Wortmeldungen über "produktive Gespräche", wie der Republikaner McCarthy betont habe, würden auf eine baldige Einigung hoffen lassen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während Japan und China mit leichten Abgaben notieren würden, stehe in Korea ein positives Vorzeichen zu Buche. Datenseitig stünden heute die Einkaufsmanagerindices für die Eurozone und die USA zur Veröffentlichung an. Die Umfragen für den Monat Mai würden zeigen, inwieweit sich die Stabilisierung der Konjunkturdynamik auch in den Vorlaufindikatoren widerspiegele.



An den Rohstoffmärkten habe sich Öl etwas fester und Gold wenig verändert gezeigt. Stärker unter Druck geraten seien gestern die Notierungen für Erdgas, nachdem diese Ende letzter Woche und hier vor allem am Donnerstag kräftig angezogen hätten. Wegen gut gefüllter Speicher und einer schwächeren Nachfrage sei Erdgas in den letzten Monaten deutlich unter Druck gekommen und notiere für Juni bei rund EUR 30/MWh und bei gut EUR 50/MWh für den Winter 2023/24. Im Sommer letzten Jahres hätten mehrere Kontrakte die Marke von EUR 300/MWh deutlich überschritten. Mit Blick Richtung Winter und aufgrund der Notwendigkeit Europas, für die nächste Heizsaison auch entsprechend hohe Mengen an Flüssiggas (LNG) auf dem globalen Markt anzuziehen, würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in den nächsten Monaten wieder deutlich höhere Gaspreise erwarten. Für eine Bodenbildung spreche auch die Tatsache, dass Erdgas auf dem aktuell sehr niedrigen Preisniveau und wegen seiner geringeren CO2-Intensität anstelle von Kohle verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt werde (Coal-to-Gas-Switch). (23.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten mit leichten Abgaben in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Positiv hervorgestochen habe lediglich die Athener Börse, wo der Leitindex Athex Composite (ISIN GRI99117A004, WKN A0C301) mit einem Tagesplus von 6,1% aufgewartet habe. Hintergrund sei das Ergebnis der Parlamentswahl am Sonntag gewesen, welche der regierenden Partei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zwar nicht die absolute Mehrheit, aber einen deutlichen Sieg eingebracht habe. Mit 40,8% der Stimmen liege die ND klar vor der linkspositionierten Syriza (20,1%) und der sozialdemokratischen Pasok-Kinal (11,9%). Weil es für eine Regierungskoalition zumindest 48% der Stimmen brauché, werde Mitsotakis auf Neuwahlen setzen, die ihm als stärkste Partei wegen der automatischen Zusatzstimmen im erneuten Urnengang sehr wahrscheinlich die absolute Mehrheit bringen würden.