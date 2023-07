Ein geringerer Preisdruck, das wahrscheinlicher werdende Ende des US-Zinsanhebungszyklus und der Rückgang bei den Renditen sei naturgemäß ebenfalls am Aktienmarkt freundlich aufgenommen worden. So habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,7% zugelegt, was den dritten Tagesanstieg in Folge bedeutet habe. Breite europäische Benchmarks, wie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) (+1,7%) oder der STOXX Europe 600 (+1,5%) hätten noch stärker hinzugewonnen. Überproportional aufwärts sei es - wie aufgrund der Datenneuigkeiten zu erwarten gewesen sei - ebenso beim zinssensitiven NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gegangen. Bei letztgenanntem Index werde es übrigens bald zu einer außertourlichen Umgewichtung aufgrund der starken Konzentrierung auf einige wenige Titel kommen. Zuletzt hätten die fünf größten Konstituenten des Wachstumsindex ca. 47% der Marktkapitalisierung ausgemacht. Per 24. Juli werde die Gewichtung dieser fünf Titel nur mehr 38,5% ausmachen.



In Asien würden die Leitindices heute vor dem Hintergrund der positiven Vorgaben überwiegend mit Aufschlägen handeln. In Hongkong lege insbesondere das Tech-Segment stark zu. Im Fokus stünden heute neben einiger US-Unternehmenszahlen (z.B. PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Ticker-Symbol: PEP, NASDAQ-Symbol: PEP)) die Ergebnisse einer der ersten regionalen Einkaufsmanagerumfragen - nämlich jener aus Philadelphia.



Aufwärts sei es gestern ebenfalls beim Ölpreis gegangen, wobei Brent erstmal seit Mai wieder die USD-80-Marke pro Fass erklommen habe. Aus fundamentaler Sicht hätten sich höher als erwartet ausgefallene US-Rohöllagerbestände und die Aussicht auf eine angespanntere Angebotssituation in den kommenden Wochen und Monaten aufgrund der verkündeten Produktionskürzungen von Saudi-Arabien und Russland die Waage gehalten. Rückenwind habe beim "schwarzen Gold" zuletzt aber ebenfalls die "Risk-On"-Stimmung verbreitet.



Um 1,3% hinzugewinnen können habe zudem Gold. Das nicht-zinstragende Edelmetall habe von der Spekulation auf eine bald zu Ende gehende Zinsanhebungskampagne der US-Notenbank profitiert. (13.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die als Datenhighlight der Woche angekündigten US-Inflationszahlen hielten, was sie versprachen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Und zwar sei die Teuerungsrate sowohl im Hinblick auf die Gesamtrate als auch die Kerninflation unter den Konsenserwartungen der Analysten ausgefallen und damit die Märkte bewegt. Konkret habe die Inflationsrate im Juni um 0,2% (Konsensus 0,3%) höher als im Vormonat und um (lediglich) 3% höher als im Vorjahr gelegen, was den niedrigsten Wert seit August 2021 dargestellt habe. Die Kernrate habe ebenfalls "nur" um 0,2% bzw. 4,8% p.a. zugelegt, letzteres sei der tiefste Wert seit 20 Monaten gewesen.