An den Aktienmärkten sei das Ende der Straffung wohlwollend zur Kenntnis genommen worden. Dank Zugewinnen auf breiter Front - angeführt vom zinssensiblen Immobiliensegment - hätten beinahe alle europäischen Leitindices mit saftigen Aufschlägen geschlossen. An die Spitze der RBI-Coverage habe sich jedoch der österreichische Aktienmarkt gezeigt, welcher nicht nur von anziehenden Finanzwerten profitiert habe, auch die abermals deutlich gestiegenen Ölpreise hätten den energielastigen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) angetrieben. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe um mehr als 2% zugelegt und koste mittlerweile fast USD 94.



Nach einem verhaltenen Start sei der Optimismus auch auf die Wall Street übergeschwappt. Wenngleich mit weniger Dynamik seien auch dort die namhaften Indices mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen, wobei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) langsam aber sicher wieder mit der Marke von 35.000 Punkten liebäugele. Stützend habe gewirkt, dass die Umsätze im US-Einzelhandel das fünfte Mal in Folge zugelegt hätten und zudem stärker ausgefallen seien als erwartet. Der Fokus werde Datenseitig auch heute auf den USA bleiben. Am Nachmittag würden uns der Empire State Index, die Industrieproduktion sowie Daten zur Konsumentenstimmung erwarten.



In Asien herrsche heute Morgen ein gemischtes Bild. An den Derivatemärkten finde heute der sogenannte Hexensabbat statt, auch großer Verfallstag genannt. Da an diesem Tag Optionen und Futures sowohl auf Index- als auch auf Einzeltitelbasis verfallen würden, würden derartige Handelsphasen oft mit erhöhter Volatilität einhergehen.



Während mit dem Ölpreis, wie bereits weiter oben ausgeführt, das "schwarze Gold" derzeit nur eine Richtung zu kennen scheine, sei beim "richtigen" Gold weiterhin keine klare Tendenz zu erkennen. Zwar hätten auf Schlusskursbasis moderate Zugewinne verbucht werden können, die Marke von USD 1.900 sei aber nur mit Mühe verteidigt worden. Mühsam sei es in der jüngeren Vergangenheit auch für die Krypto-Community gewesen. Zumindest aber am gestrigen Handelstag hätten Bitcoin & Co. quer durch die Bank fester geschlossen. (15.09.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Hinblick auf die derzeitigen widersprüchlichen Signale bezüglich Konjunktur und Inflation wurde die gestrige Zinssitzung der EZB mit besonders hoher Spannung erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einer Anhebung um 25 Basispunkte und damit dem zehnten Zinsschritt in Folge habe sich schließlich zwar die hawkische Fraktion durchgesetzt. Mit dem Einlagesatz von 4,0%, dem Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5% und dem Spitzenrefinanzierungssatz bei 4,75% sollte nun jedoch ein ausreichend restriktives Leitzinsniveau erreicht worden sein, welches lange genug aufrechterhalten werde, um ausreichend zur Rückkehr zum Inflationsziel beizutragen. Bund-Renditen seien entlang der Rendite-Kurve zurückgegangen und der Euro habe abgewertet. Für die Zentralbank werde es nun wichtig sein, ihr Versprechen "higher-for-longer" am Markt zu verankern, ohne weiter Leitzinserhöhungen vorzunehmen.