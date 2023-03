Im Nachrichten-Tumult rund um Credit Suisse seien gestern andere Themen nahezu gänzlich untergegangen, und so habe eine positive Überraschung bei Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone nicht viel an der mehrheitlich negativen Stimmung ändern können. Heute hingegen stehe mit dem Zinsentscheid der EZB ein nicht vernachlässigbarer Datenpunkt auf der Agenda.



In den USA seien es ebenfalls vor allem Bankenaktien gewesen, die mit deutlichen Abschlägen zu kämpfen gehabt hätten. Für Unmut habe an den amerikanischen Börsen ebenfalls gesorgt, dass der Empire State Index deutlich schlechter ausgefallen sei als erwartet. In Summe seien die Abschläge jedoch deutlich geringer ausgefallen als in Europa und der zinssensitive Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sei sogar mit einem leichten Plus aus dem Handel gegangen. Hier habe vor allem die Hoffnung auf zumindest zunächst ausbleibende Zinsschritte der FED aufgrund der angespannten Bankensituation unterstützt. Gleichzeitig hätten die Preise für 2- und 10-jährige Staatsanleihen angezogen, was sowohl in den USA als auch in Europa zu einer Entspannung auf der Renditeseite geführt habe.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen geschlossen schwächer präsentieren. Sowohl Japans Topix als auch Hongkong und Festland-China würden derzeit mit Abschlägen notieren.



An den Rohstoffmärkten habe gestern der Ölpreis um ca. 5% nachgegeben. So koste ein Fass der Nordseesorte Brent aktuell knapp unter USD 75. Gold hingegen sei in seiner Rolle als sicherer Hafen gefragter gewesen und habe leichte Zugewinne verzeichnen können. Eine Feinunze werde derzeit im Bereich von USD 1.920 gehandelt. Die bekanntesten Vertreter der Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum hätten es den Aktienmärkten gleichgetan und in den letzten 24 Stunden Abschläge in Höhe von 1,5% bzw. 3,2% verbuchen müssen. (16.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gerade am Dienstag machte es den Anschein als wäre der erste Schock in Bezug auf die jüngsten Entwicklungen in der Bankenlandschaft verdaut, jedoch ließ der nächste Abverkauf nicht lange auf sich warten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Habe das Hauptaugenmerk zum Wochenbeginn noch auf den Geschehnissen in Übersee gelegen, so hätten sich am gestrigen Handelstag die Sorgen breitgemacht, dass es mit Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) auch in Europa einen Wackelkandidaten geben könnte. Nachdem am Dienstag im verspätet veröffentlichten Jahresbericht bereits die Rede von "erheblichen Abflüsse[n] von Kundeneinlagen" gewesen sei, habe der Großaktionär Saudi National Bank gestern mit seinem Statement zusätzlich Öl ins Feuer gegossen: Man glaube zwar nicht, dass Credit Suisse weitere Mittel benötige, im Fall der Fälle könne man diese jedoch aus regulatorischen Gründen nicht bereitstellen. So sei die Aktie teilweise um über 30% abgestürzt und habe einen Großteil der europäischen Börsenlandschaft mit in den Sog gezogen.