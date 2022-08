Für den breiten Aktienmarkt werde nun viel davon abhängen, ob sich die Hinweise auf ein Überschreiten bei den Inflationsspitzen in den nächsten Wochen verdichten würden und ob es konjunkturell gelinge, eine stärkere Wachstumseintrübung zu vermeiden. Diesbezüglich brachten die gestrigen Daten Futter für die Bären. So sei beim NY Fed Index der zweitgrößte Rückgang in der Geschichte dieser Unternehmensumfrage veröffentlicht und damit die Konsensprognose weit untertroffen worden. Zudem scheine der Erholung nach den harten Covid-Lockdowns in China schon wieder etwas der Saft auszugehen, was sich in einer rückläufigen Dynamik bei den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion im Reich der Mitte geäußert habe. Neben dem schwächelnden Immobilienmarkt könnte dies durchaus ein Grund dafür gewesen sein, warum die chinesische Notenbank gestern überraschend eine Zinssenkung durchgeführt habe.



Die mauen Wirtschaftsdaten hätten zwar der guten Aktienstimmung gestern wenig anhaben können, die Rohstoffmärkte hätten sich aber durchaus beeindruckt gezeigt. Insbesondere die schwächeren chinesischen Daten hätten für Abverkaufstimmung beim Ölpreis gesorgt. Brent hab damit zwischenzeitlich auf ähnlichen Niveaus notiert, wie sie zuletzt vor dem russischen Angriff auf die Ukraine Ende Februar zu sehen gewesen seien.



Abwärts gegangen sei es gestern ebenso bei den Metallen. Gold, Silber, Platin und Palladium hätten allesamt in unterschiedlichem Ausmaß abgegeben, wobei u.a. der wieder deutlich aufwertende USD ein Belastungsfaktor gewesen sei.



An den asiatischen Handelsplätzen gehe es heute Morgen in moderatem Tempo mehrheitlich abwärts. Makroseitig stünden heute der ZEW-Index und die US-Industrieproduktionsdaten im Fokus. (16.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die letzten Wochen hatten es an den Aktienmärkten in sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Was mitunter als technische Gegenreaktion in einem Umfeld mit äußerst schlechter Marktstimmung begonnen habe und immer mehr systemische Markteilnehmer zum Kaufen zwinge, habe dann in der letzten Woche zusätzliche Nahrung durch US-Preisdaten erfahren, welche Hoffnungen geschürt hätten, dass das Ärgste an Aufwärtsdynamik bei den Konsumenten- als auch den Produzentenpreisen hinter uns liegen könnte. Die Erholungsbewegung der jüngsten Zeit habe dazu geführt, dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mittlerweile mehr als die Hälfte des Maximalsverlusts (-23,6%) seit seinem Allzeithoch Anfang dieses Jahres wieder habe gutmachen können und seit dem Jahrestief nunmehr inklusive der moderaten Zuwächse von gestern um rund 17% höher notiere. Spannend sei, dass der S&P 500 in EUR seit dem Allzeithoch nur mehr 0,6% im Minus liege, da der heimische Investor von der Stärke des Greenbacks profitiert habe.