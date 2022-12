Die DAX-Familie sei aber auch aufgrund ihrer Neuordnung im Fokus gestanden. Während PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in den MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) abgerutscht sei - und dort den Batteriehersteller VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) verdrängt habe - habe die Aktie des Sportwagenherstellers Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) einen gelungenen Auftakt im Leitindexgefeiert. Dabei sei das Debüt alles andere als komplikationslos verlaufen. Traditionellerweise würden Vertreter des Unternehmens im Zuge einer Indexaufnahme zum symbolischen Glockenläuten an der Frankfurter Börse geladen. Die "Opening Bell", wie man sie auch von der Wall Street kenne, sollte eigentlich um 09:00 geläutet werden, das Flugzeug mit den Chefs der Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Tochter habe jedoch wetterbedingt nur verspätet starten können, sodass der symbolische Akt erst zur Mittagszeit nachgeholt worden sei. Der Porsche AG-Aktie habe dies keinen Abbruch getan, sie habe mit einem Kursplus von mehr als 3% geschlossen.



Dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 7 von 40 Titeln aus dem Fahrzeugsektor nun noch automobillastiger geworden sei, sei ein Detail am Rande. Für die Autofahrernation Deutschland sei es aber sicherlich begrüßenswert, dass die Rohölpreise weiterhin auf niedrigem Niveau verharren würden. Zwar sei gestern ein moderates Plus verzeichnet worden, der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent bewege sich aber weiterhin rund um die Marke von USD 80.



Kaum Bewegung habe es beim Goldpreis gegeben. Dieser pendele weiterhin im Bereich von USD 1.800. Ruhige Tage habe es zuletzt auch am Kryptomarkt. Die digitale Leitwährung Bitcoin notiere heute Morgen bei rund USD16.800.



In Asien würden die Börsen mit teils kräftigen Verlusten in den Dienstag starten. Vorallem China handele schwach, wo die steigenden COVID-Fallzahlen die Schlagzeilen dominieren würden.



Datenseitig sei heute nur mit wenigen Impulsen zu rechnen. Lediglich das Konsumentenvertrauen für die Eurozone und einige wenige Unternehmensdaten stünden auf der Agenda. (20.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte leiden weiterhin unter Zinssorgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die FED verringert zwar ihr Straffungstempo, dass der Kampf gegen die Inflation aber entschlossen fortgeführt werde, habe jedoch auch zum Wochenauftakt weiterhin nachgehallt. Allen voran das sensitive Segment der Tech-Aktien habe einen tiefroten Start verbucht. Analysten würden Gewinne bei Unternehmen aus diesen teils hoch bewerteten Sektoren oft erst in ferner Zukunft erwarten. Die künftigen Erträge würden durch die höheren Zinsen aber stärker abgezinst, sodass diese aus heutiger Sicht weniger wert erscheinen würden. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe damit zu den kräftigsten Verlierern am gestrigen Handelstag gezählt. Ihm würden damit nur mehr rund 5% zu seinem Jahrestief fehlen.Mit den Zinsanstiegen in den USA und Europa seien zuletzt auch wieder vermehrt Rezessionsängste aufgekeimt. Zumindest aber aus Deutschland seien gestern positive Impulse gekommen. Das Geschäftsklima, gemessen am ifo-Index (88,6), habe sich nach dem Tief im September zum dritten Mal in Folge aufgehellt und habe dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu einem moderaten Kursplus verholfen.