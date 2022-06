Auch die großen europäischen Aktienbörsen hätten sich tendenziell positiv entwickelt. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 1,7 Prozent zugelegt. Mehrmals habe der deutsche Leitindex DAX 40 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) die Marke von 13.000 Punkten unterschritten. Am Ende der Woche habe ein leichtes Minus von 0,6 Prozent gestanden. Zudem habe Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) den DAX verlassen müssen. Den Platz habe mit Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) ein alter Bekannter eingenommen. Erst vor wenigen Monaten sei der Konsumgüterhersteller in den MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) abgestiegen. Nun also die schnelle Rückkehr.



Trotz der Rezessionssorgen hätten die meisten Aktienindices die Woche mit einem Plus beenden können. Woran liege dies? Viele belastende Faktoren seien bereits eingepreist, so rechne der Markt mit einem milden Konjunkturabschwung. Die Marktteilnehmer hätten ihre Aktienbestände zudem bereits reduziert, was in den vergangenen Wochen zu Verkaufsdruck geführt habe. Eine Vielzahl der Marktteilnehmer habe den Abverkauf jedoch als zu stark empfunden, daher sei nun eine leichte Erholung zu beobachten. Auch die Worte von FED-Chef Jerome Powell bei seiner Rede vor dem Bankenausschuss des US-Senats zur Wochenmitte hätten dem Markt geholfen. Er habe sich zuversichtlich gezeigt, dass die amerikanische Wirtschaft stark sei und eine straffere Geldpolitik verkraften könne. Dennoch bestehe die Möglichkeit einer Rezession. Somit bleibe das Marktumfeld weiter angespannt. Das Kaufinteresse am Aktienmarkt sei nach wie vor gedämpft.



Der DAX-Konzern Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) sehe sich seit geraumer Zeit in den USA mit zahlreichen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken ihres glyphosathaltigen Unkrautvernichters konfrontiert. Nun habe das oberste US-Gericht, der Supreme Court, einen Berufungsantrag des Pharma- und Agrarchemieunternehmens abgewiesen. Konkret habe es sich bei dem Antrag um die Bitte der Überprüfung eines vergangenen Urteils zugunsten eines Klägers gehandelt - ein richtungsweisender Fall. Diesem sei 2019 ein Schadensersatz von 25 Millionen Euro zugesprochen worden, da seine Krebserkrankung durch das Glyphosat verursacht worden sei. Bayer weise weiter alle Vorwürfe zurück, dass bei korrekter Anwendung Unkrautvernichter krebserregend seien. Bisher seien Rückstellungen für den Rechtsstreit in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar gebildet worden. Bereits 11,5 Millionen US-Dollar seien an Entschädigung an Kläger gezahlt worden. Der Konzern habe gehofft, dass der Supreme Court den Antrag annehme. Wäre es zur Verhandlung mit einem positiven Ausgang für Bayer gekommen, hätte dies eine Signalwirkung gehabt. Bayer hätte womöglich einen Schlussstrich unter den teuren Rechtsstreit setzen können. Nun die Enttäuschung. Die Bayer-Aktie sei daraufhin unter Druck geraten und habe 4,4 Prozent nach der Bekanntgabe der Entscheidung verloren.



Nach zwei Jahren Corona-Pandemie würden sich viele Menschen auf einen Sommerurlaub in fernen Ländern freuen. Doch wer mit dem Flugzeug reisen wolle, benötige starke Nerven: Aufgrund Personalmangels streiche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) tausende Flüge ab Frankfurt und München. Über 900 Flüge im Juli würden abgesagt, weitere 2.200 sollten im Sommer folgen. Dies betreffe laut dem MDAX-Konzern insbesondere innerdeutsche und europäische Flüge. Die klassischen Urlaubsziele sollten zur Ferienzeit aber wie geplant angeflogen werden.



Auch der britische Billigflieger easyJet (ISIN GB00B7KR2P84/ WKN A1JTC1) streiche aufgrund des Personalmangels weitere Flüge. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit belaufe sich die Kapazitätsauslastung aktuell auf 87 Prozent. Derzeit fehle einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge rund 7.200 Fachkräfte an den Flughäfen. Die Corona-Pandemie habe bei den Fluggesellschaften zu Kurzarbeit und Personalabbau geführt. Die Luftfahrtbranche habe mit starken Verlusten zu kämpfen gehabt. Nun schaue sie optimistisch in die Zukunft. Die Reiselust der Menschen sei hoch. So hoch, dass der Branchenverband IATA für 2023 wieder schwarze Zahlen erwarte. Für 2022 werde mit einem Verlust von 9,7 Milliarden US-Dollar gerechnet. Vor einem Jahr habe der weltweite Verlust noch bei 42,1 Milliarden US-Dollar gelegen. Eine spürbare Erholung. Nun solle aufgestockt werden. easyJet wolle seine Flugzeugflotte weiter erneuern. Dazu sollten 56 Mittelstreckenjets der Serie A320 neu gekauft werden. (Ausgabe vom 24.06.2022) (27.06.2022/ac/a/m)







