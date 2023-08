Am Zinsmarkt werde die Wahrscheinlichkeit keines weiteren Zinsschrittes am 20. September zwar mittlerweile mit rund 90% gepreist, die globalen Aktienmärkte hätten ihre Korrektur jedoch fortgesetzt. Dies liege unter anderem auch am Renditeanstieg am langen Ende der Zinskurve. Die Yield 10-jähriger US-Treasuries sei jüngst auf den höchsten Stand seit zehn Monaten geklettert, mit nicht unwesentlichen Folgen für das Growth-Segment. Der langfristige risikolose Zinssatz spiele eine wesentliche Rolle in Aktienbewertungsmodellen, wie z.B. dem Discounted-Cashflow-Verfahren. Gerade Unternehmen aus dem Technologiebereich würden einen großen Teil ihrer Gewinne erst in ferner Zukunft erwirtschaften und im Hinblick auf den höheren Diskontierungsfaktor der Cashflows besonders sensibel reagieren. In der jüngeren Vergangenheit habe ein inverser Gleichlauf zwischen dem NASDAQ 100 und den langfristigen Renditen am US-Anleihemarkt geherrscht. Seit Q2 2023 sei jedoch eine Entkopplung vom Zinsmarkt zu beobachten gewesen - der NASDAQ 100 habe das beste Halbjahr seit seiner Einführung (!) hingelegt, trotz weiterhin hohem Renditeniveau.



Der Markthype um das Thema KI könne wohl einen Teil des zwischenzeitlichen Auseinanderdriftens erklären. Die künstliche Intelligenz stelle für Raiffeisen Research einen Megatrend dar, der Teil der digitalen Transformation sei und welcher einen ausgeprägten Investitionszyklus unterstützen sollte, der durchaus mittel- bis langfristig angelegt sein könnte. Zudem sähen die Analysten die US Big Tech Unternehmen besonders gut positioniert, um diesen Megatrend an ihre bestehenden Geschäftsmodelle anzudocken, während es Marktneuankömmlinge schwer haben dürften. Damit sollte das KI-Thema bereits funktionierende Geschäftsmodelle der US Big Tech Firmen unterstützen. Zudem sollte die zunehmende geopolitische Fragmentierung gerade US Big Tech Firmen in Bezug auf ihre Geschäftsmöglichkeiten in den führenden westlichen Industriestaaten unterstützen. Chinesische Anbieter würden nicht mehr als wirkliche Alternativen erscheinen. Die schwache Entwicklung des chinesischen Aktienmarktes dieses Jahr und der Tech-Firmen dort könnte indirekt auch die US-Werte unterstützt haben. IT-Aktien würden daher auch auf die kommende Zeit eine essenzielle Rolle spielen. Die Bewegungen der letzten Wochen würden aber (für manche schmerzlich) aufzeigen, dass sich selbst der US Tech-Markt von gewissen Gesetzmäßigkeiten, wie dem zwischenzeitlich hohen Diskontierungsfaktor durch den Renditeanstieg, nicht gänzlich loslösen könne.



Die derzeitige Entwicklung komme für die Analysten jedenfalls nicht allzu überraschend. Nicht nur, dass wir uns aktuell im Hinblick auf die Saisonalität ohnehin in der zumindest historisch gesehen schlechtesten Börsenphase des Jahres befinden, so die Analysten der RBI. Die Kursanstiege der letzten Monate hätten auch zu einer spürbaren Erholung im Sentiment geführt. Die Stimmungsaufhellung habe sich nicht nur im Retailsegment widergespiegelt. Auch im institutionellen Bereich herrsche mittlerweile wieder eine deutlich bessere Grundstimmung, wie sich an der jüngsten Umfrage unter Fondsmanagern (Global Fund Manager Survey der Bank of America) zeige. Aus Kontraindikatorensicht sei eine Konsolidierung daher zu erwarten gewesen.



Die Indexstände haben sich zuletzt Schritt für Schritt unseren Kurszielen angenähert und spiegeln daher exakt unsere vorsichtigere Haltung für die zweite Jahreshälfte wider, so die Analysten der RBI. Die Analysten würden an ihrem Szenario festhalten und ihre defensivere Positionierung bis auf Weiteres aufrecht belassen. Die Berichtssaison könne als abgeschlossen betrachtet werden, sodass von dieser Seite kaum mehr (positive) Impulse zu erwarten seien. Da der Newsflow von der Bottom-up-Ebene austrocknet werde der Fokus des Aktienmarktes auf Makrothemen liegen. Vor allem das Wirtschaftsymposium in Jackson Hole werde besonders kritisch beäugt werden. Bis dahin sei daher durchaus noch mit erhöhter Volatilität zu rechnen, wobei je nach Wording der Notenbanker:innen im Hinblick auf den künftigen Zinspfad (higher for longer) auch weiterer vorübergehender Abgabedruck nicht auszuschließen sei. (Ausgabe August 2023) (25.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Es war bereits die dritte Verlustwoche an den Aktienmärkten in Folge, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Was Anfang August mit der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA begonnen habe, habe zuletzt durch die Veröffentlichung des FED-Protokolls weiter an Dynamik gewonnen. Zur Einordnung: Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank habe offenbart, dass potenzielle weitere Zinsschritte noch nicht gänzlich vom Tisch seien. "Da die Inflation immer noch deutlich über dem längerfristigen Ziel des Ausschusses liegt und der Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist, sehen die meisten Teilnehmer:innen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten", heiße es im Protokoll. Zwar hätten einige Mitglieder des Offenmarktausschusses zugleich auf Risiken für die Wirtschaft durch zu starke Zinsanhebungen hingewiesen, die Aktienanlegerschaft aber habe sich ein weniger restriktives Fazit erhofft.