Ins gleiche Horn hätten in den USA die ISM-Einkaufsmanagerumfragen außerhalb der Industrie gestoßen und auch die Daten zu den Auftragseingängen der deutschen Industrie seien im Oktober im Monatsvergleich um 0,8% gestiegen, während Analysten einen etwas kleineren Zuwachs von 0,5% erwartet hätten. Spannend werde es daher nun, wenn am Freitag auch noch neue PMI-Einkaufsmanagerumfragedaten veröffentlicht würden.



Für die zur Veröffentlichung anstehenden Daten würden die Analysten - vielleicht sogar noch etwas ausgeprägter als der Konsens - eine Stabilisierung oder sogar eine leichte Erholung erwarten. Das möge für den mittelfristigen Konjunkturausblick förderlich sein, könnte jedoch bei den Anlegern abermals Sorgen vor weiter als aktuell erwartet gehenden Zinserhöhungsbestrebungen der wesentlichen Notenbanken schüren. Am Mittwoch (FED) und am Donnerstag (EZB) wissen wir dazu mehr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Abseits von makroökonomischen Daten und Notenbanken tue sich aber auch einiges - und zwar sogar in einer Form, die für Konjunktur, Inflation und Kapitalmärkte gleichermaßen positiv sein könne: (1.) Die Ölpreise würden weiter massiv zurückgehen. Die Notierung für ein Fass der Sorte Brent habe zwischenzeitlich sogar ein neues Jahrestief markiert (!), ehe eine leichte Stabilisierung eingesetzt habe. Der Ölmarkt sei derzeit durch hohe Verunsicherung geprägt: Nicht zuletzt der von den G7-Staaten beschlossene Preisdeckel für russisches Öl wirke preishemmend.



(2.) China scheine - wohl im Angesicht der jüngsten Protestwelle in der Bevölkerung - nun tatsächlich gewillt zu sein von seiner ganz strikten Null-Covid-Politik abzurücken. Eine vollständige Abkehr von dieser sei zwar noch nicht erkennbar, generell würden aber weitere Öffnungsschritte nicht nur der zuletzt schwachen chinesischen Wirtschaft helfen, sondern auch Verklemmungen der globalen Lieferketten tendenziell aufheben. Als Wermutstropfen bleibe hierbei allerdings das Risiko gegeben, dass Chinas im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich gut durchgeimpfte Bevölkerung mit zunehmender Öffnung auch wieder neue, breitere Covid-Wellen erleben könnte.



Das momentane Bild an den Kapitalmärkten passe somit auch zu den mittelfristigen Erwartungen der Analysten: Sie würden in Richtung Frühjahr im Zuge der noch anstehenden Anpassungsprozesse mit einem anhaltend holprigeren Pfad für die Aktienmärkte rechnen. Im Jahresverlauf 2023 sollten sich dann aber zusehends wieder die Bullen durchsetzen. Abnehmender Inflationsdruck, pausierende Notenbanken und eine in weiterer Folge wieder Fahrt aufnehmende Wirtschaft sollten dieses Szenario begünstigen. Ein Outperformancepotenzial würden die Analysten auf Jahressicht insbesondere beim "zinssensitiven" NASDAQ 100 erwarten. (Ausgabe vom 13.12.2022) (14.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An den westlichen Aktienmärkten geht aktuell nicht mehr viel weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die starke Erholungsbewegung zwischen Ende September und Mitte November müsse erst einmal verdaut werden. Zuletzt sei es sogar im Wesentlichen leicht abwärts gegangen. Was sei der Grund dafür gewesen? Schlechte Unternehmensmeldungen? Schlechte Konjunkturdaten? Eher nicht. Und wenn, dann eher (zu) gute. Und das sei aktuell mitunter die Krux an der Sache.Angefangen habe das alles mit recht starken US-Arbeitsmarktdaten. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, was erneut Befürchtungen in Bezug auf die weitere US-Geldpolitik geschürt habe. Nicht nur habe die Beschäftigung im November stärker zugenommen als erwartet worden sei, der Anstieg der Löhne und Gehälter habe die Markterwartungen um das Doppelte übertroffen.