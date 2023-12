Wien (www.aktiencheck.de) - Die Jahresendrally ist da. Jetzt erst? Zugegeben, die Kurssteigerungen im bisherigen Q4 2023 sind beachtlich, jedoch waren diese bislang mehrheitlich von den üblichen Verdächtigen getrieben - Stichwort "Magnificent Seven", so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Gründe für die gute Stimmung seien schnell ausgemacht. Es sei die Kombination aus der Bestätigung einer weiter abnehmenden Inflation, einem robust laufenden US-Arbeitsmarkt sowie Zinssenkungsfantasien. Letztere seien jedoch mit Vorsicht zu genießen, stünden diese beispielsweise in den USA doch im Kontrast zur FED und der Makromeinung der Analysten. Die US-Notenbank signalisierte jüngst einen allmählichen Zinssenkungszyklus, der 2024 beginnt und in den Jahren 2025 und 2026 fortgesetzt wird, was damit genau den Pfad unserer Ökonom:innen widerspiegelt, so die Analysten der RBI. Dieser sehe den Beginn eines vierteljährlichen Zinssenkungszyklus im Juni 2024 vor. In Summe würden gemäß Prognosen Zinssenkungen in den USA im Gesamtausmaß von 75 Basispunkten bis Ende 2024 zu Buche stehen, wohingegen der Markt deutlich aggressiver (-150 Basispunkte) preise. Ähnliches gelte für die Eurozone, wo Präsidentin Lagarde jüngst klargemacht habe, dass Zinssenkungen im EZB-Rat nicht diskutiert worden seien - der Zinsmarkt sehe dies jedoch anders und erwarte bereits ebenfalls Senkungen von 150 Basispunkten.Im Einklang mit den zuletzt sehr ambitionierten Preisanstiegen, unserem Konjunkturbild und der vorsichtigeren Zinsmeinung sehen wir das Potenzial auf weitere Kursanstiege am Aktienmarkt daher zumindest kurzfristig als begrenzt an, so die Analysten der RBI. Historisch falle die zweite Dezemberhälfte im Zuge einer Jahresendrally zwar meist besonders stark ins Gewicht, mit jedem weiteren Anstieg erscheine den Analysten eine Konsolidierung jedoch zunehmend wahrscheinlicher. Auf Gesamtjahressicht 2024 würden für die Analysten jedoch weiterhin die positiven Faktoren überwiegen. Zwar würden die Bäume dank der teils ambitionierten US-Bewertungen nicht in den Himmel wachsen, die Kombination aus Soft-Landing-Szenario, sinkenden Anleiherenditen, solidem Gewinnwachstum und neutralem Sentiment sollte jedoch einen guten Nährboden für eine passable Aktienmarktperformance im kommenden Jahr bilden. Während der Auftakt aufgrund genannter Faktoren durchaus holprig werden könnte, würden die Analysten vor allem dank der Manifestation von Zinssenkungen sowie der weichenden Unsicherheit, ausgelöst durch die US-Präsidentschaftswahlen, das Gros des Ertragspotenzials in der zweiten Jahreshälfte erwarten. Die Analysten der RBI bestätigen daher ihre Kauf-Empfehlung für die wichtigsten Aktienmarktregionen. (Ausgabe vom 20.12.2023) (21.12.2023/ac/a/m)