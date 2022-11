Sowohl die Aktienmärkte in Europa als auch den USA hätten auf diese Neuigkeiten geradezu euphorisch reagiert. Nachdem Europas Börsen eher vorsichtig in den Handel gestartet seien, seien diese mit der Daten-Veröffentlichung steil nach oben geschnellt und hätten den Tag mit satten Gewinnen beendet, wobei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit +3,4% komfortabel über der 14.000-Marke zu liegen gekommen sei. Spürbar stärker sei die Rally allerdings an der Wall Street ausgefallen: Der mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe schlussendlich 3,7% über seinem Vortagesniveau notiert, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gar 5,5%. Wenig überraschend habe sich der technologielastige (und somit zinssensitive) NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Plus von knapp 7,5% (!) als mit Abstand größter Gewinner des Dreiergespanns entpuppt. Am heutigen Morgen würden Asiens Leitindices an die positive Stimmung ihrer westlichen Pendants anknüpfen, wobei speziell der Hongkonger HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) mit aktuell +8,3% positiv hervorsteche.



Im Rohstoffbereich habe der Ölpreis im Lichte der gestrigen US-Inflationszahlen ebenfalls leicht zulegen können. Auch für den Goldpreis sei es leicht aufwärts gegangen. Hinsichtlich Kryptowährungen sei der Bitcoin anfänglich von der Rally an den Aktienmärkten förmlich mitgerissen worden und habe einen Anstieg von über 10% verzeichnet, welcher jedoch über Nacht wieder zu weiten Teilen dahingeschmolzen sei.



Am heutigen Handelstag stehe mit dem baldigen Auslaufen der Berichtssaison unternehmensseitig bis auf Titel wie Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) und der Österreichischen Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) nicht mehr allzu viel auf der Agenda. Makroseitig stehe die Konsumenten-Stimmungsumfrage der University of Michigan im Fokus der Marktteilnehmer.

