Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsrally ging weiter, unterstützt durch ein Short-Covering sowie Aktienkäufe der Systematiker, begünstigt durch eine fallende Volatilität und ein besseres Momentum, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".Am 14. Dezember komme die FED und am 15. Dezember die EZB sowie die Bank of England zusammen. Nachdem die Inflation sowohl in den USA als auch in der Eurozone zuletzt stärker als erwartet gefallen sei, dürften viele Marktteilnehmer gespannt auf die Reaktionen und den geldpolitischen Ausblick der Zentralbanken blicken. Der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs finde am 15./16. Dezember statt. Zentrale Themen dürften der Ukraine-Krieg und die Energiesicherheit sein.Heute stünden die Service-Einkaufsmanagerindices (PMIs, Nov.) für Europa und die USA an. Am Dienstag würden die Auftragseingänge (Okt.) und am Mittwoch die Industrieproduktionsdaten (Okt.) für Deutschland folgen. Am Freitag würden die chinesische Inflationsdaten (Nov.), die US-Erzeugerpreise (Nov.) und das vorläufige US-Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, Dez.) veröffentlicht. In der Folgewoche würden die ZEW-Umfrageergebnisse (Dez.) sowie die US-Inflation (Nov.), die US-Einzelhandelsumsätze (Nov.) und der US-Industrie-PMI (Dez.) bekannt gegeben. (05.12.2022/ac/a/m)