Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte konnten sich zuletzt trotzt steigender Zinsen von ihren Jahrestiefs erholen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Zum einen falle die Q3-Berichtssaison bisher besser als von vielen Bären erwartet aus. Zum anderen fehle es angesichts der extrem negativen Anlegerstimmung und der geringen Risikopositionierung der Anleger an inkrementellen Verkäufern. Zudem würden bald die Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen wieder losgehen. Ohne einen erneuten negativen Auslöser (z.B. Inflationsdaten, FED) dürfte also der "Pain Trade" für die Märkte vorerst nach oben sein, auch wenn vieles fundamental dafür spreche, dass es eine erneute Bärenmarktrallye sein werde, die irgendwann wieder abverkauft werde. Solange die Konjunktur- und Inflationsdaten nicht deutlich schwächeln würden und der Stress in den Märkten - insbesondere den Anleihemärkten - nicht überhandnehme, werde die FED die Zinsen vorerst weiter anheben und die erwarteten Realzinsen hoch halten. Erst wenn die FED eine Pause signalisiere, sei mit einer nachhaltigeren Erholung bei Aktien zu rechnen.



Neben der Q3-Berichtssaison dürften in den nächsten zwei Wochen vor allem die Zentralbanken die Märkte beschäftigen. Am 27. Oktober tage die EZB, am 1. November die FED und am 3. November die BoE. Von allen drei Zentralbanken erwarte der Markt eine Zinserhöhung von mindestens 75 Basispunkten. Nach den heutigen vorläufigen Eurozonen-Einkaufsmanagerindices (PMIs) für Oktober würden am Dienstag der ifo-Geschäftsklimaindex (Okt.) für Deutschland sowie das US-Verbrauchervertrauen (Okt.) folgen. Das vorläufige Q3-Wirtschaftswachstum und die Auftragseingänge für langlebige Güter (Sep.) für die USA würden am Donnerstag veröffentlicht. Am Freitag stünden die vorläufigen Q3-BIP-Zahlen und Inflationszahlen (Okt.) für Deutschland und Frankreich sowie die US-Häusermarktdaten an. In der Folgewoche dürften für den Markt vor allem die US-Arbeitsmarktdaten (Okt.) sowie die vorläufigen US-Einkaufsmanagerindices (Okt.) entscheidend sein. (24.10.2022/ac/a/m)





