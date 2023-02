Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte werden derzeit vor allem durch die rasant ansteigenden Zinsen belastet, so die Analysten der DekaBank.



Dies setze insbesondere den Technologiewerten in den USA stark zu. Die Nasdaq befinde sich mittlerweile an der 200-Tage-Durchschnittslinie und damit an einer ganz kritischen Unterstützungsmarke. Aber auch der breite Aktienmarkt habe eine Kurskorrektur verbucht. Die Unsicherheit und damit die Risikoprämien würden ansteigen, sodass auch in dieser Woche mit einer Fortsetzung der Korrektur und vermehrten Schwankungen zu rechnen sei.



Von Unternehmensseite würden zahlreiche Quartalsberichte veröffentlicht. Allerdings würden diese nicht das Potenzial haben, positive Impulse für den Gesamtmarkt zu senden. Die Nervosität am Aktienmarkt bleibe somit hoch. Vor allem die in dieser Woche aus einzelnen Euroländern sowie am Donnerstag aus der Eurozone im Aggregat zur Veröffentlichung anstehenden Inflationsdaten dürften für erhöhte Kursschwankungen sorgen. (27.02.2023/ac/a/m)





