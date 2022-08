Die Immobilienfirma TAG Immobilien (ISIN DE0008303504/ WKN 830350) profitiere von höheren Mieten und sinkenden Leerständen. Das für die Branche wichtige operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO 1) sei in Q2 auf 48,5 (Vorjahr: 45,9) Mio. EUR gestiegen. Die Mieten in Deutschland seien in Q2 auf vergleichbarer Basis um 1,5% gewachsen, die Leerstandsquote habe sich per Ende Juni auf 5,2% von 5,7% Ende März verringert.



Die Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher angesichts steigender Energiepreise und hoher Inflation habe bei der Parfümeriekette Douglas (ISIN NET000DGL012/ WKN DGL012) keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Douglas habe den Umsatz und das operative Ergebnis in Q3 des Geschäftsjahres 2021/22 (April bis Juni) deutlich steigern können. Der Umsatz sei auf 830 (Vorjahr: 644) Mio. EUR geklettert, das bereinigte operative Ergebnis habe auf 64 (24) Mio. EUR zugelegt.



Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Aussicht auf einen drohenden Gasmangel in der Eurozone würden den EUR weiter unter die Parität zum USD halten.



Die Ölpreise hätten zugelegt. Marktbeobachter hätten auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers verwiesen, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell OPEC+ angedeutet habe. (24.08.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung belastet inzwischen wieder vor allem die Sorge vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten die Kurse an den internationalen Aktienmärkten, so die Analysten der Nord LB.Investoren würden fürchten, dass das FOMC den Bogen bei der Neuausrichtung seiner Geldpolitik überspannen könnte. In diesem Fall würde die Wirtschaft der Vereinigten Staaten unter Druck geraten. Dieses Szenario werde vom S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) wohl noch nicht angemessen eingepreist. Die Analysten würden den US-Leitindex zum Jahresende daher im Bereich von 3.800 Punkten sehen. Entsprechend habe auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ihres Erachtens kein größeres Potential für Kursanstiege. Sie würden bei diesem Index einen Jahresendstand im Bereich des aktuellen Niveaus erwarten.