Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Inflationszahlen für den Juli wurden deutlich niedriger gemeldet als allgemein erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Das habe die Aktienmärkte unterstützt, da es etwas Druck von der US-Notenbank bei ihrer laufenden geldpolitischen Straffung nehme. Sehr hilfreich für die Aktienmärkte wäre es, wenn sich hieraus in den kommenden Monaten ein Trend entwickeln würde. Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck gebe es in der Tat, vor allem in den USA, wo die Inflationssorgen auch deutlich größer seien als bspw. in Euroland.



Die Aktienmärkte dürften in den kommenden Monaten aufgrund der großen Unsicherheit um den Ausblick für Konjunktur, Inflation, Leitzinsen und Unternehmensgewinne weiter deutlich schwanken. In dieser Woche würden weitere Unternehmensberichtszahlen neues Informations-Futter für die Aktienmärkte liefern. (Ausgabe vom 15.08.2022) (16.08.2022/ac/a/m)





