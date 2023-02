Die Börsen in Europa seien auf breiter Front mit negativen Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Frische Impulse würden allerdings nicht lange auf sich warten lassen, zumal eine Vielzahl an Unternehmen diese Woche ihre Quartalszahlen präsentiere. Mit Spannung würden insbesondere die Ausblicke der Unternehmen erwartet, welche ob der Ungewissheit hinsichtlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung und der anhaltenden Kosteninflation sicherlich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet seien. Sektorenseitig hätten sich in Europa noch am ehesten die defensiven Konsumtitel halten können, welche kursmäßig auf der Stelle getreten seien. In den USA seien die wichtigsten Leitindices gestern ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel gegangen, wobei die Verluste beim technologielastigen NASDAQ-Index größer gewesen seien. Die Erwartung von weiter steigenden Marktzinsen bzw. einer restriktiven Gangart in der Geldpolitik hätten auch den Rentenmarkt belastet. So sei die Rendite von 10-jährigen US-Staatsanleihen um elf Basispunkte auf 3,63% geklettert.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich zeigen. Während sich Japan, Hong Kong und Korea noch im Plus halten würden, seien die Vorzeichen auf dem chinesischen Festland negativ. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen leicht festeren Auftakt erwarten lassen.



Öl habe sich gestern im Lichte der neuen Sanktionen gegen russische Raffinerieprodukte wie etwa Diesel fester gezeigt. Gold habe ob der kräftigen Aufwärtsbewegung an den Rentenmärkten relative Stärke gezeigt und notiere heute Morgen bei rund USD 1.875 je Unze sogar leicht höher. (07.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks starteten nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schwächer in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit mehr als einer halben Million neu geschaffenen Stellen habe sich die US-Konjunktur im Monat Januar allen Unkenrufen und Rezessionsängsten zum Trotz als äußerst robust erwiesen, was Argumente für eine weiterhin restriktive Geldpolitik geliefert habe. Als Belastungsfaktor würden sich auch die Spannungen zwischen den USA und China nach dem Abschuss des vermeintlichen Spionageballons erweisen, welche in einen neuen Handelskrieg münden könnten.