Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erhöhte Zinsniveaus und geopolitische Risiken lasten weiter auf den Aktienmärkten, die vielfach rund 10% von ihren Sommerhochs korrigiert haben, so die Analysten der DekaBank.



Die Unternehmensberichtssaison habe bisher keinen Stimmungsumschwung auslösen können. In den USA hätten die Quartalszahlen zwar unter dem Strich überzeugt, aber die Ausblicke einiger Schwergewichte hätten die Erwartungen verfehlt. In Europa hätten vor allem die Umsätze enttäuscht, aber auch die Gewinne hätten nicht überzeugen können.



Diese Woche würden erneut sehr viele Firmen ihre Zahlen präsentieren, zudem würden die Entscheidungen der US-Zentralbank sowie der Bank of Japan mit Spannung erwartet. Von Seiten der Konjunkturdaten seien der US-Arbeitsmarktbericht sowie die Inflationsdaten für die Eurozone und Deutschland besonders interessant. (30.10.2023/ac/a/m)





