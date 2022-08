Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,88%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,93% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -3,02% gefallen.



Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um -3,02%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -3,37% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -3,94% gesunken.



Uneinheitliche Wirtschaftsdaten, u.a. aus Deutschland und Frankreich, hätten eigentlich keine klare Richtung vorgegeben. Dennoch habe sich der Euro gegenüber dem USD befestigen können.



Die anhaltende Aussicht auf eine Verknappung der Fördermenge durch die OPEC+ habe die Ölpreise am Freitag unterstützt. (29.08.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf eine länger anhaltende Periode steigender Zinsen in den USA hat die Aktienmärkte am Freitag auf Talfahrt geschickt, so die Analysten der Nord LB.Die explodierenden Energiepreise mit einem Gaspreis auf Rekordhoch hätten den Investoren ebenfalls Sorgen bereitet. Unter den Einzelwerten hätten vor allem wachstums- und zinssensitive Unternehmen aus dem High-Tech- und Finanzsektor gelitten.