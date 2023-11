In dieser Woche stünden im Hinblick auf Wirtschaftsdaten keine "Schwergewichte" an. Folglich würden sich die Investor:innen u.a. wieder stärker auf die Einflussfaktoren Geopolitik und Unternehmensergebnisse konzentrieren. Im Hinblick auf die US-Berichtssaison zum dritten Quartal könne abermals festgehalten werden, dass sich die Gewinnsituation von Corporate America sehr solide gestalte. So hätten 78% der Unternehmen die in sie gestellten Gewinnerwartungen übertreffen können.



Im asiatischen Frühhandel gehe es heute vor dem Hintergrund der Vorgaben aus der letzten Woche nennenswert aufwärts. Ein Blick auf die Frühindikationen lasse einen wenig veränderten Start an den europäischen Handelsplätzen erwarten.



Abwärts sei es zuletzt auf Wochenbasis aber auch am Freitag beim Ölpreis gegangen. Etwas ausgepreist worden sei dabei die aktuell hohe geopolitische Risikoprämie. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiere derzeit bei USD 85, was im Wochenvergleich in etwa einem Rückgang von 6% entspreche



Die schwächeren US-Konjunkturdaten hätten am Freitag für Rückenwind bei Gold gesorgt. Das Edelmetall habe somit kurzfristig seit längerer Zeit wieder die USD 2.000-Marke übersprungen.



Der Container-Schifffahrt-Riese Moller-Maersk (ISIN DK0010244508 / WKN 861837) habe am Freitag deutliche Rückgänge bei Gewinn- und Umsatz im dritten Quartal verkündet. Die Dänen, welche ungefähr 1/6 des globalen Containermarktes beherrschen würden, hätten einen Rückgang bei der Nachfrage und steigende Inputpreise als Grund für die aktuelle Schwäche angeführt. Als Reaktion auf das Ergebnis beabsichtige der Konzern zumindest 10.000 Mitarbeiter:innen abzubauen. Die Aktie von Moller-Maersk sei am Freitag mit -16,9% aus dem Handel gegangen.







Nachdem zehnjährige US-Staatsanleihenrenditen im Oktober zwischenzeitlich die 5% Hürde übersprungen hatten, ging es in der letzten Woche dann wieder substanziell (nahezu 35 Basispunkte) abwärts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Scherflein dazu hätten die weiteren Hinweise beigetragen, wonach der US-Zinsanhebungszyklus sein Ende gefunden haben könnte. Infolgedessen sei die gepreiste Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt der FED im Dezember von noch 20% am Donnerstag auf mittlerweile unter 5% gesunken. Die hohen Anleiherenditen in Kombination mit den belastenden geopolitischen Nachrichten seien wiederum die Hauptgründe für die schwächelnden Aktienmärkte im Verlauf des Oktobers gewesen. Der deutliche Rückgang bei den Renditen habe folglich dann auch an den Aktienmärkten für ein deutliches Aufatmen gesorgt.So habe der breite US-Markt gemessen am S&P 500 im Wochenvergleich um 5,9% zulegen können. Beim EURO STOXX 50 seien es immerhin 4% gewesen. Sektoral hätten IT, Kommunikation, der zyklische Konsum und vor allem Immobilien in der Vorwoche die Nase vorne gehabt.