Auch in den USA seien bereits gestern alle Augen auf die heutige FED-Sitzung gerichtet gewesen. Im Zuge derer solle nämlich Klarheit über den weiteren geldpolitischen Kurs geschafft werden. Eine weitere Erhöhung der Zinsen stehe außer Frage, heiß diskutiert werde jedoch wie hoch der Zinsschritt ausfallen werde. Je mehr wir uns dem heutigen Tag genähert hätten, desto lauter seien die Stimmen bzgl. einer Erhöhung von einem Prozentpunkt geworden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden jedoch nach wie vor eine Anhebung um 75 Basispunkte als wahrscheinlichstes Szenario erachten.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich schwächer zeigen. Sowohl Hongkong als auch Festland-China und Japans Topix würden aktuell unter den Vortageswerten handeln.



Für Aufsehen hätten gestern Abend auch Meldungen aus Russland gesorgt. Prorussische Persönlichkeiten hätten "Referenden" über den Anschluss von Teilen der Ukraine angekündigt. In Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja solle noch diese Woche von 23. bis 27. September über einen Beitritt zu Russland abgestimmt werden. Anerkennung würden diese Scheinreferenden jedoch bis jetzt weder in der Ukraine noch außerhalb finden. Äußerungen von Wladimir Putin gebe es dazu bis jetzt noch keine, da eine für gestern angekündigte "dringliche Ansprache" verschoben worden sei.



Am Rohstoffmarkt hätten am gestrigen Handelstag sowohl der Ölpreis als auch Gold etwas nachgegeben. Ein Fass der Sorte Brent koste aktuell etwas mehr als USD 90 und eine Feinunze werde momentan für USD 1.665 gehandelt. Auch bei den Krypto-"Währungen" halte sich die Kauflaune momentan in Grenzen. Der Bitcoin schwanke derzeit um die Marke von USD 19.000. (21.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum gestrigen Handelsstart in Europa schien es als würden die Börsen in Europa den Schwung aus Asien mitnehmen und die Erholung vom Vortag fortsetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Steigende Anleiherenditen sowie zunehmender Fokus auf Inflation und Zinsen hätten dem jedoch im Laufe des Tages ein Ende gesetzt. Auslöser dafür seien einerseits Daten zu deutschen Erzeugerpreisen gewesen, welche deutlich höher als erwartet ausgefallen seien. Andererseits habe die schwedische Zentralbank den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt angehoben, was Spekulationen über die heute anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (FED) angeheizt habe.