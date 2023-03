Ein ähnliches Bild habe sich am gestrigen Handelstag in den USA gezeigt, wo sich ebenfalls vermehrt Sorgen in Bezug auf die Bekämpfung der Inflation häufen würden. Unterstrichen worden sei die aktuelle Stimmungslage von gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten zum Einkaufsmanagerindex aus Chicago und Zahlen zum Konsumentenvertrauen in den USA. Obwohl bei beiden Datenpunkten eine Aufhellung erwartet worden sei, hätten sich die Ergebnisse verschlechtert und somit unter den Schätzungen der Analysten gelegen. So seien die drei bekanntesten Indizes aus den Vereinigten Staaten allesamt mit Abschlägen aus dem Handel gegangen.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen mehrheitlich fester präsentieren. Sowohl Japans Topix als auch die Indices aus Hongkong und Festland-China würden momentan Kursgewinne verbuchen.



An den Rohstoffmärkten hätten sowohl Öl als auch Gold gestern etwas zulegen und die Gewinne über Nacht zumindest halten können. Ein Fass Öl der Nordseesorte Brent werde aktuell rund um USD 84 gehandelt und der Preis für eine Feinunze bewege sich im Bereich von USD 1.830. Bei den Kryptos hätten Bitcoin und Ethereum in den letzten 24 Stunden jeweils um ca. 1,3% zulegen können. (01.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt am Montag konnten die führenden Leitindices in Europa gestern ihre Gewinne zumeist nicht ausbauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit der Veröffentlichung der Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien seien kurz nach Handelsstart gleich wieder Zinssorgen in den Vordergrund gerückt, was sich auch in den steigenden Anleiherenditen widergespiegelt habe. In beiden Ländern sei die Teuerungsrate höher ausgefallen als befürchtet, was erneut Angst vor einer länger anhaltenden restriktiven Geldpolitik geschürt habe. Zwar seien die Schwächen wie so oft in den letzten Wochen relativ rasch wieder aufgekauft worden, für Gewinne habe es am Ende des Tages jedoch mehrheitlich nicht gereicht. Eine Ausnahme habe der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gebildet, wobei die Stimmung vor allem von positiven Geschäftszahlen der Erste Group (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wiener Börse-Symbol: EBS) profitiert habe.