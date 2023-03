In den USA sei mit dem ISM Index des verarbeitenden Gewerbes ebenfalls ein makroökonomisches Schwergewicht auf dem Programm gestanden. Dieser habe sich im Vergleich zum Vormonat leicht von 47,4 auf 47,7 Punkte verbessert, habe somit jedoch die vom Markt erwarteten 48,0 Zähler verfehlt. Gepaart mit einer weiteren Attraktivierung von US-Treasuries - die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihe befinde sich erstmals seit November wieder über 4% - habe dies einen Abwärtsdruck an der Wall Street ausgelöst. Während der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) jeweils das Handelsparkett mit Verlusten verlassen hätten, habe es der mit Standardwerten bestückte DJIA (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sich noch in positives Terrain zu retten vermocht, wenngleich nur marginalst.



Im Rohstoffbereich habe Öl von den starken Einkaufsmanagerumfragen aus China und der damit erhofften höheren Nachfrage profitiert. Ein Fass der Nordseesorte Brent werde aktuell für rund USD 84,30 je Fass gehandelt. Indes würden sich sowohl Gold als auch der Bitcoin mit USD 1.833 je Feinunze bzw. USD 23.460 je "Coin" kaum verändert präsentieren. Nachdem der chinesische HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) gestern ein sattes Plus von über 5% aufgrund überaus starker Einkaufsmanagerumfragen eingefahren habe - das verarbeitende Gewerbe habe sich so schnell wie seit über 10 Jahren nicht mehr entwickelt - herrsche heute Morgen an Asiens Aktienmärkten mehrheitlich Abgabedruck.



Neben etlichen Unternehmensmeldungen, allen voran in Europa, werde der Fokus der Anleger heute auf den jüngsten Inflationsdaten der Eurozone liegen. Entgegen den Markterwartungen würden die RBI-Ökonomen hier mit einer im Vergleich zum Vormonat konstanten allgemeinen Teuerungsrate sowie einem leichten Anstieg der Kernrate rechnen. (02.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag machten sich in Europa abermals Zinssorgen breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem bereits am Dienstag die Inflationsraten in Spanien und Frankreich höher ausgefallen seien als gedacht, habe es ihnen Deutschland gleich gemacht und wider Erwarten einen Anstieg der harmonisierten Verbraucherpreise von 9,2 auf 9,3% verzeichnet. Laut einer Reuters-Umfrage hätten Analysten hier im Schnitt mit einem weiteren Rückgang auf 9,0% gerechnet. Auch wenn weitere Leitzinserhöhungen der EZB als gesichert gelten würden, so würden die hartnäckig hohen Teuerungsraten der mitunter größten Volkswirtschaften Europas Ängste unter den Anlegern über das Ausmaß dieser schüren. Vor diesem Hintergrund seien der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) jeweils im mittleren einstelligen Prozentbereich abgesackt. Deutlich kräftiger Federn lassen müssen habe der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Minus von 1,2%.