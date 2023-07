Die Zurückhaltung der Anlegerschaft liege in den Zinssitzungen von FED und EZB begründet, welche heute und morgen stattfinden würden. Hier werde in beiden Fällen mit einem Zinsschritt im Ausmaß von 25 Basispunkten gerechnet. Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich vor allem auf den weiteren Zinspfad richten. Alles in allem würden die Markterwartungen im Falle der FED für die September-Sitzung eher in Richtung Zinspause gehen, während die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB als hoch einschätzt werde.



In den USA hätten die wichtigsten Leitindizes ebenfalls leicht höher geschlossen. Für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei es um 0,1% aufwärts gegangen, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe 0,3% zugelegt und der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) rund 0,7%. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe um gut zwei Basispunkte auf knapp unter 3,9% zugelegt. Im Hinblick auf die anstehende Zinssitzung überwiege die Hoffnung, dass den Notenbankern eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft gelinge.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen fast allesamt im negativen Bereich notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für die europäischen Börsen einen uneinheitlichen Auftakt erwarten lassen.



Die Ölpreise (WTI, Brent) seien mit einem Plus von um die 1% gestern auf ein Dreimonatshoch geklettert, nachdem China Konjunktur unterstützende Maßnahmen signalisiert habe. Europäisches Erdgas (TTF-Monatsfuture) habe sich gestern um 6,8% auf EUR 32,65 je MWh verteuert. Wegen der Hitzewelle und Trockenheit sei seitens der Kern- und Wasserkraftwerke mit einem geringeren Output zu rechnen. Weiters würden die chinesischen Stimulusmaßnahmen auch die LNG-Nachfrage erhöhen. Weizen habe gestern an der Warenterminbörse in Chicago mit rund USc 750 je Scheffel wenig verändert gehandelt, nachdem dieser im Zuge des ausgelaufenen Getreideabkommens in den letzten Tagen um rund USc 100 je Scheffel zugelegt habe. Zum Preissprung hätten Attacken Russlands auf ukrainische Infrastruktur beigetragen, welche zur Lagerung und zum Transport von Weizen benötigt werde. Die Klassifizierung der ukrainischen Weizen-Frachter als feindliche Objekte könnte das Angebot auf dem Weltmarkt zusammen mit den ohnehin schon spürbaren signifikanten wetterbedingten Ernteeinbußen erheblich verringern. Gold habe sich gestern wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei etwas über USD 1.960 je Unze. (26.07.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während die Berichtssaison auf Hochtouren läuft und durchaus zahlreiche Impulse für die Märkte liefert, setzten die Börsen in Europa gestern eher zu einer Seitwärtsbewegung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter dem Strich sei bei den meisten Leitindices zu Handelsschluss ein kleines Plus zu Buche gestanden.