In den USA seien die Börsen zunächst freundlich in den Tag gestartet. Mit Bekanntgabe der Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte auf eine Spanne von nun 4,25% bis 4,5% habe die FED den Märkten dann jedoch einen Dämpfer verpasst. Maßgeblich hierfür sei insbesondere der falkenhafte Ausblick der Notenbanker gewesen. Diese wollten den Leitzins zur Eindämmung der trotz alledem noch sehr hohen Inflation bis Ende 2023 auf über 5% anheben, was zumindest weitere 75 Basispunkte an Zinsanhebungen impliziere. Im Mittel würden die Notenbanker den Leitzins Ende nächsten Jahres bei 5,1% sehen und damit um einen halben Prozentpunkt höher als noch im September. Bemerkenswert sei der restriktive Kurs insbesondere vor dem Hintergrund revidierter Wirtschaftsprognosen. So erwarte die FED für 2023 ein BIP-Wachstum von nur noch 0,5% nach zuvor +1,2% (nach ebenfalls +0,5% im Jahr 2022). Die Prognose für die Kerninflation der Verbraucherpreise (+3,5% statt +3,1%) sei ebenso nach oben korrigiert worden wie die Schätzung für die Arbeitslosenrate (+4,6% nach zuvor +4,4%).



Die wichtigsten US-Leitindices gingen im Gefolge der Verlautbarung dann mit Abschlägen aus dem Handel gegangen. Die Börsen in Asien würden heute Morgen fast allesamt mit Abschlägen notieren. In Europa stehe heute die Zinssitzung der EZB im Fokus. Nach den letzten Äußerungen vieler Ratsmitglieder deute vieles auf einen Zinsschritt um 50 Basispunkte hin. Auch hier werde die Wortwahl bezüglich der weiteren Vorgehensweise in puncto geldpolitischer Straffung von Bedeutung sein. Dies betreffe neben Tempo und Ausmaß weiterer Zinsschritte vor allem den avisierten Abbau der aufgeblähten Bilanzsumme der EZB. Weiters stünden in Übersee wichtige Konjunkturindikatoren (Empire State und Philly Fed Index) sowie Daten zur US-Industrieproduktion und dem Einzelhandel auf der Agenda.



Die Ölpreise hätten gestern deutlich angezogen, nachdem sowohl die OPEC als auch die International Energy Agency (IEA) ihre Prognose für das Nachfragewachstum im Jahr 2023 angehoben hätten. Demnach erwarte das Kartell ein Plus von 2,25 auf durchschnittlich 101,8 Millionen Fass pro Tag und die die IEA einen Zuwachs von 1,7 auf durchschnittlich 101,6 Millionen Fass pro Tag. In beiden Fällen sei die Aufwärtsrevision mit einer potenziell stärkeren Nachfrage aus China begründet worden. Gold verliere heute Morgen knapp ein Prozent und steht bei USD 1.790 je Unze. (15.12.2022/ac/a/m)





Die Börsen in Europa gingen zur gestrigen Wochenmitte mehrheitlich mit leichten Abschlägen aus dem Handel, zumal sich die Anleger im Vorfeld der Zinssitzung der US-Notenbank FED in Zurückhaltung übten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Letztere habe dann am Abend um 20 Uhr eine Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte verkündet, wie dies auch von der Mehrheit der Marktteilnehmer vorab erwartet worden sei. Nach vier Zinsschritten im Ausmaß von jeweils 75 Basispunkten hätten die Währungshüter im Lichte des nachlassenden Inflationsdrucks, der sich auch in den Tags zuvor veröffentlichten US-Inflationsdaten manifestiert habe, das Tempo bei den Zinsanhebungen gedrosselt. Sektorenseitig hätten sich in Europa im Lichte des angekündigten Kapitalbedarfs bei TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) Reise- und Freizeitaktien (-1,4%) schwächer gezeigt. Fester geschlossen hätten dagegen Titel aus dem Energiesektor, welche im Aggregat ein Plus von 1,6% verbucht hätten.