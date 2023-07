Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, rate allerdings dazu, genauer hinzusehen: "Sowohl die NASDAQ, als auch der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) wurden von gerade einmal 10 Mega-Tech-Aktien nach oben gezogen. Die restlichen 490 Titel im S&P 500-Index haben eine Nullrunde eingelegt oder sogar verloren." Auf Dauer sei das schlecht für die Aktienmärkte.



Ein Blick in die Historie zeige zudem, dass sich viele Effekte erst zeitversetzt einstellen würden: "Eine geldpolitische Straffung braucht bis zu zwölf Monate, bis sie ihre volle Wirkung zeigt", so Frey. Möglicherweise überschätzten daher die Anleger die US-Wirtschaft und ein Abgleiten in eine Rezession spätestens im vierten Quartal sei nicht abwegig. Der Zinsanhebungszyklus der Zentralbanken, von dem Gegenwind für die Kurse käme, könnte zwar bald abgeschlossen sein. Es sei aber noch völlig unklar, wie groß die Auswirkungen der gestiegenen Zinsen auf die Profitabilität der Unternehmen und die Wirtschaft dann sein würden. Norbert Frey: "Spätestens mit dem zunehmenden Refinanzierungsbedarf der Unternehmen wird die Wirtschaft die höheren Zinskosten zu spüren bekommen. Und fallende Gewinnmargen sind negativ für die Aktienmärkte."



Das Zinsrisiko bestehe im Übrigen nach wie vor weiter. Es treffe vor allem die Tech-Unternehmen, welche auf Fremdfinanzierung angewiesen seien - also genau die wenigen Titel, denen der Anstieg der Indizes zuzuschreiben sei. "Um die Rally fortsetzen zu können, muss die Marktbreite zunehmen. Das sehen wir aber derzeit nicht", erkläre Frey. Auch aus einer ganz anderen Richtung drohe Druck auf die Technologiewerte, nämlich seitens der angepassten Gewichtung der Titel im NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) zum 24. Juli dieses Jahres. Das Gewicht der sieben Mega-Caps sei von bislang 56% auf 44% reduziert worden. Dies dürfte zu Umschichtungen von Anlagegeldern führen und den Tech-Boom abbremsen.



Es könnten aber noch ein paar Monate vergehen, bis die Auswirkungen der genannten Belastungsfaktoren an den Börsen zu spüren seien. Bis dahin sei auf ein ausgewogenes Portfolio zu achten und vor allem auf eine solide Auswahl von Aktien- wie auch Rententiteln. (26.07.2023/ac/a/m)







