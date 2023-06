Aber nicht nur das makroökonomische Fundament stütze, auch aus Bottom-up-Sicht habe sich die Meldungslage zuletzt positiv gestaltet. So hätten diverse erfreuliche Unternehmensmeldungen die Runde gemacht. Auf aggregierter Basis hätten sich die Erwartungen mittlerweile wieder soweit angepasst, sodass die Konsensschätzungen für das Gewinnwachstum im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mittlerweile für dieses Jahr sogar wieder von einem moderaten Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgehen würden. Dass dies einen eigentlich sehr guten Nährboden für Aktienmärkte darstelle, dürfte sich aber noch nicht überall herumgesprochen haben.



Der Blick auf Sentimentindikatoren zeige nämlich noch ein sehr gemischtes Bild. Auf der einen Seite sei das Angstbarometer VIX jüngst unter den Wert von 14 gefallen und markiere damit den niedrigsten Wert seit über einem Jahr. Auf der anderen Seite würden Daten zur Positionierung zeigen, dass bei weitem nicht die Mehrheit der Marktteilnehmer:innen an der bisherigen Aktienrally teilnehme - oder gar auf fallende Kurse setzen würden/gesetzt hätten. Aus Sicht der Analysten der RBI stünden die Chancen daher gut, dass das positive Momentum noch weiter anhalte. Ob die Volatilität jedoch so gering bleibe, sei fraglich. Schließlich stünden mit den Sitzungen der EZB und der FED bedeutende Ereignisse in der kommenden Woche auf der Agenda.



Ohne positives Momentum habe sich hingegen in der letzten Zeit der Ölmarkt präsentiert. Die Ölpreise seien seit Sommer 2022 rückläufig - ein Umstand, welcher die OPEC+ zuletzt auf den Plan habe treten lassen. Nachdem es nicht gelungen sei, sich mit den anderen OPEC+-Mitgliedern zu einigen, habe Saudi-Arabien einen weiteren mutigen Schritt unternommen und eine freiwillige Produktionskürzung um 1 Mio. Fass/Tag angekündigt. Riad sende damit ein klares Signal an den Ölmarkt und bringe seine Unzufriedenheit mit der jüngsten Ölpreisschwäche zum Ausdruck, bekräftige aber auch seine Führungsposition im Kartell. Die neue Produktionskürzung, die ursprünglich für Juli vorgesehen gewesen sei, könnte nach Angaben des saudi-arabischen Energieministers verlängert werden. Nach unserer aktualisierten Prognose dürfte der globale Ölmarkt bereits ein Defizit von fast 1 Mio. Barrel pro Tag aufweisen, so die Analysten der RBI. Unter Berücksichtigung der angekündigten (1,1 Mio. Fass/Tag im Mai-Dez 23) und der laufenden (1 Mio. Fass/Tag) Produktionskürzungen der OPEC+ sollte sich das Defizit im zweiten Halbjahr 2023 auf 2,5 Mio. Fass/Tag ausweiten.



Gleichzeitig sei der Markt nach wie vor besorgt über den Wiederanstieg des chinesischen Ölverbrauchs, der als Haupttriebfeder für die zusätzliche tägliche Nachfrage von zwei Mio. Barrel in diesem Jahr angesehen werde. Um einer langsameren Erholung der Ölnachfrage in China Rechnung zu tragen, hätten die Analysten der RBI ihre Brent-Preisprognose für H2 23e auf 90 USD/Fass gesenkt. Die RBI-Preisprognose für 2024-25e bleibe unverändert bei 85 USD/Fass bzw. 75 USD/Fass. (07.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer rückläufigen Inflation in der Eurozone, einer deutlich an Dynamik verlierenden Preiskomponente in den US-Einkaufsmanagerindices, einem robusten Arbeitsmarktbericht und endlich wieder einmal erfreulichen Wirtschaftsdaten aus China schienen die Aktienmärkte jüngst wieder an Momentum zu gewinnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sogar der österreichische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) sei wieder in die Gänge gekommen. Mit einem gewissen Augenzwinkern können wir behaupten, die korrekten Werte eingetragen zu haben - was in Excel-Files in Österreich offensichtlich nicht immer der Fall ist, so die Analysten der RBI.