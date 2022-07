Berücksichtige man noch die China-Lockdowns im April und Mai, so dürften die Analysten die Gewinnschätzungen, die bis dato dieses Jahr gestiegen seien, reduzieren. Zumal die Volkswirte nun auch eine Rezession für Europa und die USA prognostizieren würden. Momentan gehe der Markt von einem 2022er Gewinnwachstum von knapp 13% für Europa und 10% für die USA gegenüber dem Vorjahr aus. Realistische Schätzungen dürften mindestens 5% niedriger liegen. Die bald losgehende Q2-Berichtssaison dürfte mehr Klarheit bringen.



Der deutliche und schnelle Anstieg der Realzinsen gepaart mit der quantitativen Drosselung der Zentralbanken habe zu einer Bewertungsanpassung, vor allem für teure US-Aktien, geführt. Das KGV für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei seit Jahresanfang von 22,7 auf 16,3 gefallen. Damit seien US-Aktien nun nicht mehr teuer im Vergleich zur eigenen Historie bepreist. Europäische Aktien seien in dem Kontext sogar günstig auf Indexebene bewertet. Sie würden schon eine deutliche Wirtschaftsverlangsamung einpreisen, jedoch noch keine ausgeprägte Rezession. Vor allem zyklische Aktienmarktsegmente seien relativ günstig bewertet, während defensive Sektoren wie Versorger ambitioniert bewertet und somit anfällig für weitere Bewertungskorrekturen seien. Viele Anleger hätten sich in diesem Jahr in "sicheren" Geschäftsmodellen versteckt.



Nachdem Anfang Juni die Volatilität wieder etwas abgenommen habe, würden die Analysten mit einem erneuten Anstieg in Q3 rechnen, wenn die Fed dem Markt weiter Liquidität entziehe und nicht mehr auf Autopilot unterwegs sei, sondern datenabhängig die Geldpolitik bestimmen werde. Insbesondere die Q2-Berichtssaison werde bei Anlegern hinsichtlich der Gewinnmargen und dem Ausblick im Fokus stehen. Zudem stünden im November noch die Zwischenwahlen in den USA an, die historisch auch für eine erhöhte Unsicherheit an den Märkten gesorgt habe. Sollte die Volatilität jedoch wider Erwarten deutlich abnehmen und Aktien sich stärker erholen, dürften wieder mehr systematische Strategien in Aktien gedrängt werden. Das dürfte dann wieder die Fallhöhe und damit auch die Volatilität im Falle adverser Neuigkeiten erhöhen.



Angesichts all der Unsicherheit würden sich die Analysten weiterhin sehr breit bzgl. der Aktienregionen aufstellen. Sie seien neben den USA und Europa in China sowie Lateinamerika investiert. China biete für sie ein enormes Aufholpotenzial, sollte es zu einer Wiedereröffnung der Wirtschaft sowie einem Ende der Zero-Covid-Politik kommen. Lateinamerika dürfte zudem vom anhaltenden Rohstoffboom und den günstigen Bewertungen profitieren. Zudem sei es gering zum restlichen Aktienexposure korreliert. In Europa würden sie strukturell auf wachstumsstarke Qualitätsunternehmen setzen, deren Gewinne auch im Falle von Wirtschaftsabschwüngen in der Regel weniger gefährdet seien. Zumal sie davon überzeugt seien, dass langfristig nachhaltiges und überdurchschnittliches Gewinnwachstum der entscheidende Erfolgsfaktor bei der Aktienselektion sei. (Horizonte Q3/2022) (01.07.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Hartnäckig hohe Inflationsraten, restriktivere Zentralbanken gepaart mit zunehmenden Konjunkturenttäuschungen haben die Aktienmärkte in Q2 2022 belastet, so die Analysten von Berenberg.Gelitten hätten konjunktursensitive und teuer bewertete Aktienmarktsegmente, insbesondere unprofitable Tech-Unternehmen. Europa und insbesondere Großbritannien seien die relativen Gewinner gewesen. Nachdem der Markt in Zeiten des billigen Geldes kaum auf Bewertungen geschaut habe, seien diese nun wieder relevanter - zum Vorteil vom günstiger bewerteteten Europa.