Diese Diskrepanz zwischen kleineren und größeren Unternehmen lasse sich momentan auch an den Aktienmärkten beobachten. So würden sich die großen Unternehmen angesichts der Verunsicherungen sehr robust zeigen, wohingegen die kleineren Unternehmen merklich verloren hätten.



Dies zeige sich auch aus einem Vergleich des S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit dem Nebenwerteindex Russell 2000 in den USA. Der S&P 500 befinde sich seit Monatsbeginn nahezu auf konstantem Niveau, wohingegen der Nebenwerteindex um ca. 10% zurückgegangen sei. Ursächlich dafür sei maßgeblich auch, dass die großen Tech-Unternehmen, welche von den momentan zu beobachtenden sinkenden Renditen signifikant profitieren würden, ein sehr hohes Indexgewicht im S&P 500 hätten.



Die US-Notenbank und die EZB hätten ihren Zinserhöhungskurs trotz der aktuellen Bankenkrise fortgeführt und würden die Wahrscheinlichkeit einer um sich greifenden Bankenkrise als gering bewerten. Die momentane Bankenkrise führe jedoch dazu, dass die Inflationserwartungen merklich zurückgegangen seien, da eine höhere Rezessionsgefahr wegen der zu erwartenden restriktiveren Finanzierungsbedingungen eingepreist werde. Dies sollte in den nächsten Wochen den Druck auf die Notenbanken, die Zinsen weiter zu erhöhen, verringern und den Aktienmärkten Unterstützung liefern.



Es sei nicht einfach als Anleger momentan einen ruhigen Kopf zu behalten. Trotz der aktuellen Turbulenzen stimme die insgesamt robuste Haltung der globalen Aktienmärkte jedoch zuversichtlich. Die Analysten würden mit einer weiteren Beruhigung der Lage in den nächsten Wochen rechnen. Ihre Kursziele würden sie auf unverändertem Niveau belassen. (28.03.2023/ac/a/m)





Die Verunsicherung an den globalen Aktienmärkten ist weiterhin hoch, so die Analysten der National-Bank AG.Im Mittelpunkt dieser Verunsicherung stünden weiterhin Bankaktien, welche zum Ende der letzten Woche abermals massiv unter Druck geraten seien. Die Sorge sei, dass nach dem Zusammenbruch der Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) und der Zwangsfusion mit der UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) noch weitere Bankinstitute in den Abwärtssog gezogen werden könnten. Häufig würden Vergleiche mit der Finanzkrise vor 15 Jahren gezogen, welche aber den heutigen ungleich besseren Zustand der bedeutenden Finanzinstitute oftmals vernachlässigen würden.