Für die Aareal Bank (ISIN DE000A37FT90/ WKN A37FT9) sei heute der letzte Tag auf dem Parkett. Die Bank verschwinde von der Börse. Dennoch möchte man "weiterhin transparent kommunizieren und hohe Offenlegungs-Standards beibehalten", so Finanzvorstand Heß.



SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) & Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) würden eine Datenplattform für das Verarbeitenden Gewerbe planen. "Factory-X" als Teil der Initiative "Manufacturing-X" solle es Firmen ermöglichen untereinander Daten auszutauschen.



Der USD notiere weiter über 1,09. Zinssenkungsspekulationen der US-Notenbank würden das Handelsgeschehen dominieren.



Ölpreise hätten zu Wochenbeginn von Spekulationen auf Produktionskürzungen durch die OPEC+ profitiert. Einem Reuters-Bericht zufolge solle bei einem Treffen am 26. November über weitere Förderkürzungen diskutiert werden. (21.11.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Jahresendrally letzte Woche weiter an Fahrt aufgenommen hatte, kam es am Montag zu einer Verschnaufpause, so die Analysten der Nord LB.Dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei sprichwörtlich vor der 16.000 Marke die Puste ausgegangen. Börsianer seien aber immer mehr davon überzeugt, dass die Zinswende in den Vereinigten Staaten eingeläutet worden sei, entsprechend würden die weltweiten Aktienmärkte höhere Kurse einpreisen.