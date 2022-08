Nachdem in den letzten Wochen überwiegend die Bullen das Ruder in der Hand gehabt hätten, mache sich aktuell wieder mehr Unsicherheit breit. Abermals seien es momentan wieder die altbekannten Sorgen, die den Handel bestimmen würden. Steigende Ölpreise würden den Fokus erneut auf die Inflation lenken und dies rege wiederum Spekulationen über zukünftige Zinsschritte der Zentralbanken an. Dazu komme noch das morgen beginnende Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole, welches in einer Rede von US-Notenbank Chef Jerome Powell am Freitag gipfelt. Zwar würden bis zur nächsten FED-Sitzung im September noch zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, jedoch werde befürchtet, dass bereits im Zuge der Zusammenkunft eine schärfere Gangart kommuniziert werden könnte.



Auch aktuelle Makrodaten hätten gestern nicht für Entlastung sorgen können. In Europa seien die von S&P veröffentlichten vorläufigen Zahlen zum Einkaufsmanagerindices beim Verarbeitenden Gewerbe gemischt ausgefallen, in den USA seien sowohl diese als auch jene für Dienstleistungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem habe sich bei allen der Abwärtstrend fortgesetzt und auch die Zahl der verkauften Neubauten in den USA sei niedriger ausgefallen als erwartet.



So seien die Verluste zwar zumeist deutlich geringer ausgefallen als zum Wochenbeginn, kurze Erholungsversuche seien jedoch sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gescheitert. Nur vereinzelte Ausnahmen wie der österreichische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) hätten den Handel mit grünem Vorzeichen beenden können. Die namhaftesten Indices aus Asien würden heute Morgen einheitlich tiefer handeln und auch die vorbörslichen Indikationen für Europa würden einen etwas schwächeren Handelsstart erwarten lassen.



Am Rohstoffmarkt sei es gestern - wie bereits erwähnt - beim Öl bergauf gegangen. Ein Fass der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) koste aktuell wieder nur knapp unter USD 100. Zulegen können habe auch der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515). Eine Feinunze werde aktuell rund um USD 1.750 gehandelt. Eine verhältnismäßig kleine Aufwärtsbewegung habe es in den letzten 24 Stunden auch beim Bitcoin gegeben. Dieser bewege sich nun wieder in Richtung USD 21.500. (24.08.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In unserem Unternehmenskalender stehen zwar heute auch noch ein paar Veröffentlichungen auf der Agenda, die Dichte der Quartalspublikationen nimmt jedoch bereits wieder deutlich ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vielleicht auch deswegen gerate die bisher eigentlich durchaus erfolgreiche Berichtssaison wieder etwas in den Hintergrund und Makrodaten in den Vordergrund.