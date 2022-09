In der Folge hätten viele Indices - darunter auch der marktbreite US-Leitindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - die aktualisierten Kursziele der Deutschen Bank bereits überschritten, hätten nun aber kräftige Korrekturen hinnehmen müssen. Zu den Sektoren, die zuletzt den Gesamtmarkt sogar noch übertroffen hätten, würden die US-Banken gehören. Seit ihrem Verlaufstief Mitte Juli hätten sie innerhalb von sechs Wochen um durchschnittlich gut 11% zugelegt - 1,5%-Punkte mehr als der Leitindex. Ein Grund dafür seien die Gewinne im 2. Quartal 2022 gewesen, die im Finanzsektor trotz der drohenden Rezession um 7% höher ausgefallen seien als erwartet. Dazu beigetragen hätten maßgeblich das Kreditwachstum und die Margen. Beide Kennzahlen würden aktuell allerdings im Vergleich zum Vorquartal eine geringere Dynamik aufweisen. Eine Outperformance der US-Banken dürfte wohl erst einsetzen, wenn sich die Konjunkturaussichten aufhellen würden.



Unterdessen bestätige die Deutsche Bank ihr 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 von 4.200 Punkten. So könnten sich die aggregierten Unternehmensgewinne während der erwarteten milden Rezession in den USA deutlich besser halten als in früheren Abschwüngen, die zu großen Gewinnrückgängen geführt hätten. Ein Gewinnwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erscheine möglich, der Markt erwarte sogar noch mehr. Zu den größten Risikofaktoren würden steigende Staatsanleiherenditen gehören.



Erneute Rückschläge bei europäischen Aktien könnten für entsprechend risikobereite Anleger interessante Kaufgelegenheiten darstellen. Indices wie der deutsche DAX 40 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden mit Bewertungsabschlägen auf Rekordniveau gehandelt und das Anlegersentiment könnte einen Tiefpunkt erreicht haben. Defensive Sektoren (z.B. Basiskonsum und Versorger) würden allerdings hohe Bewertungen aufweisen - Gegenwind werde hier wahrscheinlicher. Angesichts hoher Inflationsraten und niedrigem Konsumentenvertrauen sollten Anleger auch bei konjunktursensitiven, konsumnahen Branchen vorsichtig agieren. Trotz aller Unsicherheiten habe die Deutsche Bank ihr 12-Monats-Kursziel für den marktbreiten europäischen Leitindex STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) auf 445 angehoben, was vor allem angepassten Währungsprognosen geschuldet sei.



Die konsolidierten Unternehmensgewinne hätten sich bisher gut gehalten, eine Verschlechterung bei Qualität sowie Breite sei aber unübersehbar. Negative Gewinnrevisionen seien für die kommenden Monate absehbar. Die Risikoprämien für europäische Aktien dürften aufgrund möglicher Energierationierungen im Winter und Lieferketten belastender COVID-Ausbrüche in China hoch bleiben. (Kapitalmarktausblick September 2022) (12.09.2022/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ende August schickte Jerome Powell die Aktienmärkte auf Talfahrt, so die Analysten von Postbank Research.Die Wiederherstellung der Preisstabilität erfordere wahrscheinlich die Fortsetzung einer restriktiven Geldpolitik für einige Zeit, habe Powell auf der internationalen Notenbank-Tagung von Jackson Hole in den USA gesagt. Offenbar habe der US-Notenbankchef nach der Sommer-Rally keine Zweifel aufkommen lassen wollen, dass die Federal Reserve (FED) dem Ziel der Preisstabilität alles unterordne und dafür auch bereit sei, harte ökonomische Konsequenzen für die US-Wirtschaft in Kauf zu nehmen.