In der nächsten Woche erwarte uns ein Kalender voll mit Veröffentlichungen von Makro-Daten. Auf dem Speiseplan stünden die August-Inflationsschätzungen für die wichtigsten Länder der Eurozone sowie für die USA. Analysten würden eine Fortführung des Trends der letzten Monate, also sinkende Inflation erwarten.



An den Rohstoffmärkten habe sich, außer beim Gaspreis, über den letzten Handelstag weniger verändert. Die Ölpreise hätten sich wenig verändert gezeigt. Das Preisniveau werde durch Berichte gestützt, laut denen die Citigroup eine weitere Produktionskürzung des Ölkartells OPEC für möglich halte. Dem gegenüber stünden anhaltende Nachfragesorgen und Meldungen über Erwägungen der USA die Sanktionen gegen Venezuela zu lockern, was zu einer Zunahme des Angebots am Markt führen würde. Ein Fass Rohöl der Sorte Brent koste heute Früh knapp USD 84. Der Markt für Erdgas habe sich gestern wieder entspannt. Nach einer vorläufigen Einigung im Streit um Löhne und Arbeitsbedingungen bei Woodside Energy habe ein möglicher Streik an drei Flüssiggasterminals in Australien wahrscheinlich abgewendet werden können. Durch die Einigung sei das Risiko einer Unterbrechung der globalen Gasversorgung abgewendet worden, was zu einer Preisreduktion der September-Kontrakte auf dem niederländischen Handelsplatz TTF von 13% geführt habe.



Am Goldmarkt sei nach größeren Bewegungen am Vortrag wieder Ruhe eingekehrt. Das Edelmetall notiere fast unverändert unter dem Vortageskurs bei USD 1.910. Das digitale Gold habe sich ebenfalls eher seitwärts bewegt. Der Bitcoin notiere derzeit bei USD 26.000.



Die Märkte in Asien hätten heute unter den Schlusskursen von gestern eröffnet. Am schwächsten habe sich hierbei der in Hongkong angesiedelte Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) präsentiert, welcher über 1% habe einbüßen müssen. (25.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Momentum des Morgens konnte auf den Märkten nicht gehalten werden und drehte sich im Laufe des Handelstages in die entgegengesetzte Richtung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür sei ein Umschwung in der allgemeinen Stimmung gewesen. Nach einer anfänglichen Hysterie infolge des sehr positiven Quartalsberichts von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) habe Ernüchterung eingesetzt. Dies erkläre auch, warum Tech-Aktien, die vormaligen Gewinner, am gestrigen Handelstag als die größten Verlierer dagestanden seien. Eine endgültige Verarbeitung der schlechter als erwarteten PMI-Werte habe diese Entwicklung verstärkt. Ein weiterer Grund für die schwächelnden Kurse sei mitunter auch die heute in Kraft tretende neue Technologie-Verordnung der EU. Diese verpflichte die Unternehmen dazu, die Verbreitung und das Teilen von Hassreden, Rassismus, Terrorpropaganda und ähnliches zu unterbinden. Die betroffenen Unternehmen würden dies natürlich als mühsamen Mehraufwand sehen, der zusätzliche Kosten verursache.