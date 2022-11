Auch in den USA stehe der Ukraine-Krieg wieder stärker im Fokus. Zur Wochenmitte stocke auch hier die Kursrally. Einerseits verunsichere die geopolitische Situation in Europa die Marktteilnehmer, andererseits sei die Hoffnung auf ein moderates Zinserhöhungstempo der FED gedämpft worden, denn die Daten zum US-Einzelhandel hätten entgegen den Erwartungen starke Umsätze verzeichnet. Am meisten habe daraufhin der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit 1,21% verloren, doch auch der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten es nicht vermocht, an den positiven Trend der letzten Wochen anzuschließen und hätten mit roten Vorzeichen geschlossen.



Am heutigen Morgen würden die asiatischen Börsen an die Entwicklung ihrer westlichen Pendants anknüpfen und sich einheitlich im roten Bereich präsentieren. Makroseitig werde heute der Philly State Index in den USA veröffentlicht. Die vorbörslichen Indikationen würden auf einen freundlicheren Handelsstart in Europa schließen lassen.



Am Rohstoffmarkt seien die Ölpreise neuerlich etwas unter Druck geraten. Nach einem schwankenden Handelsverlauf liege der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent heute Früh bei knapp über USD 92. Auch hier würden sich die Unsicherheiten bezüglich des Raketeneinschlags spürbar machen, aber Daten zu knappen Lagerbeständen der USA an Rohöl hätten den Kursrutsch abgefedert. Bei Gold sei gestern wenig Veränderung zu sehen gewesen, die Feinunze notiere heute Morgen bei der Marke von USD 1.770. Die Stimmung auf dem Kryptomarkt sei nach wie vor schlecht, sowohl Bitcoin als auch Ethereum hätten abermals leichte Verluste verzeichnet. (17.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war geprägt von den Raketeneinschlägen auf NATO-Gebiet in Polen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem an den europäischen Börsen sei es im Zuge derer zu Abgaben und einem Stocken der seit Mitte Oktober andauernden Rally gekommen. Alle großen Leitindices hätten Verluste verbucht, der marktbreite EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe 0,82% abgeben müssen, nachdem er im Zuge der letzten Wochen um über 16% zugelegt habe. Auch der österreichische ATX habe sich im schwachen Umfeld nicht behaupten können, sowie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der am Dienstag noch seinen höchsten Stand seit Juni verzeichnet habe.