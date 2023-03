Der Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe 0,98 Prozent auf 32.560,60 Punkte gewonnen und inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei am Dienstag um 1,30 Prozent auf 4.002,87 Punkte gestiegen. Für den NASDAQ 100 sei es um 1,42 Prozent auf 12.741,44 Zähler nach oben gegangen.



Auch in Asien hätten die Anleger am Mittwoch auf ein weiteres Abflauen der Krise einiger regionaler US-Banken gesetzt. In Tokio habe der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) mit einem Plus von 1,9 Prozent geschlossen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um 0,3 Prozent gestiegen. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong habe der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) im späten Handel 1,7 Prozent gewonnen.



Im Fokus stehe am heutigen Mittwoch ganz klar der US-Zinsentscheid. Auf der Unternehmensseite stehe adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) im Blickfeld, nachdem am Vorabend der US-Konkurrent Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) seine Quartalszahlen veröffentlicht habe.



Zudem stünden BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) und E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) im Fokus. Hier habe es positive Analystenkommentare von J.P. Morgan gegeben, die die Papiere beflügeln dürften. Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) dürfte von einer Aufstufung von Exane BNP profitieren. Zudem falle der Blick aufgrund von Übernahmespekulationen auf Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214).



Mit Material von dpa-AFX (22.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus auf 15.261 Punkte. Damit würde er knapp über das Vortageshoch steigen und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen.Das mittelfristige Trendbarometer habe sich zuletzt abgeflacht und sorge im Chart nun für Widerstand. Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche habe sich tags zuvor an der Wall Street fortgesetzt, und auch in Asien sei es aufwärts gegangen. Die Anleger würden auf den Umgang der US-Notenbank mit der Bankenkrise warten. Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen habe lange als ausgemacht gegolten. Inzwischen seien jedoch die Zweifel daran gewachsen.