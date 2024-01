Die E-Auto-Zulassungen in Deutschland würden sich verlangsamen. Laut Kraftfahrt-Bundesamt seien 2023 524.219 neue batterieelektrische Fahrzeuge auf die Straße gekommen (+11,4%). 2022 habe der Zuwachs noch bei beachtlichen 30% gelegen. Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe dabei den US-Konkurrenten Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) als führende E-Auto-Marke (70.628 Neuwagen) überholen können.



Tesla-Neuzulassungen seien um 9% zurückgegangen (63.685), obwohl das Model Y noch immer das beliebteste Modell bleibe (sogar vor den IDs von VW). Der Marktanteil deutscher Konzerne im E-Auto-Markt habe überdurchschnittlich zugenommen. BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Mercedes (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und VW hätten ihren Marktanteil von 38% auf 46% erhöht.



Der USD habe gestern in Erwartung der Marktteilnehmer von einem auf längere Zeit anhaltend hohen Zinsniveau profitiert.



Der Goldpreis habe den zweiten Tag in Folge die falkenhaften EZB-Töne verdaut und auf USD 2.019,75 je Unze nachgegeben (-0,39%). (17.01.2024/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten kam aufgrund von Sorgen in Nahost und den falkenhaften EZB-Tönen zu Zinssenkungen keine rechte Freude auf, so die Analysten der Nord LB.Die trübe Stimmung seit Beginn der Woche habe angehalten.