Die entscheidende Frage der nächsten Wochen werde sein, inwieweit die Gesamtwirtschaft durch den deutlich restriktiven Kurs der Notenbanken gedämpft werde, um die Inflationsraten wieder in Richtung der Zielsetzungen der Notenbanken zu bringen. Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass es eine Menge Gründe für einen nachhaltigen Rückgang der Inflationsraten gebe (zunehmend einsetzender Basiseffekt, Normalisierung der Lieferketten, signifikante Preisrückgänge bei den Energieträgern). Die Analysten würden daher glauben, dass das zu Beginn des Jahres aktienseitig gespielte Narrativ eines mittelfristigen Endes des Zinserhöhungszyklus weiterhin intakt sei.



Von der konjunkturellen Seite würden die Analysten insbesondere aufgrund der raschen Öffnung der chinesischen Wirtschaft von den selbstauferlegten Corona-Beschränkungen signifikante Wachstumsimpulse erwarten, nicht nur für die chinesische Wirtschaft, sondern auch für die Weltwirtschaft. Jüngere Daten von der US-Volkswirtschaft würden die Sicht der Analysten bestätigen, dass diese eine Rezession vermeiden werde. Gerade der private Konsum zeige sich weiterhin sehr robust.



Die Aktienmärkte würden sich momentan - trotz jüngster Renditeanstiege an den Rentenmärkten - sehr robust verhalten, Rückschläge seien bislang immer wieder zeitnah ausgeglichen worden. Die technische Verfassung der Aktienmärkte erscheine aussichtsreich. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Aktienmärkte Belastungsfaktoren momentan weitgehend ausblenden würden. Dies sei erstmal ein gutes Zeichen für die nächsten Wochen. Das müsse nicht so bleiben, spreche aber nicht dafür, dass die Aktienmärkte vor einem deutlichen Rücksetzer stünden.



Gerade auch die Belastungen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hätten sich in den letzten Wochen - auch dank eines milden Winters - deutlich zurückgebildet. Insgesamt wäre nach den sehr starken Zuwächsen seit Jahresbeginn ein Ausatmen des Marktes aber - auch für den weiteren Jahresverlauf - eher gesund, um Investoren, die die (für viele unerwartete) signifikante Rally verpasst hätten, einen günstigeren Einstieg zu ermöglichen. (Ausgabe vom 22.02.2023) (23.02.2023/ac/a/m)







Essen (www.aktiencheck.de) - Es gäbe eine Menge an Gründen, warum die Aktienmärkte nach dem beeindruckenden Anstieg seit Anfang Oktober nunmehr eine deutlichere Atempause einlegen könnten/sollten, so die Analysten der National-Bank AG.Beharrlich hohe Inflationsdaten, die die Notenbanken zwingen würden, die Zinsen noch weiter zu erhöhen, eine relativ uninspirierende Quartalssaison, ohne große Implikationen und Impulse, ein Krieg in Europa, der von den Kampfhandlungen im Frühjahr eher noch an Heftigkeit zunehmen könnte. Zudem würden ausgeweitete Bewertungen aufgrund der jüngsten Kursanstiege kommen.