Ob es sich hierbei aber lediglich um ein nicht anhaltendes Strohfeuer handele, oder die Märkte tatsächlich zu einer (kleinen) Erholungsrallye ansetzen würden, könne man zum aktuellen Zeitpunkt lediglich mutmaßen. Fakt sei aber, dass sich an der Datenlage zuletzt so gut wie nichts verändert habe. Der nach wie vor sehr hohe Inflationsdruck, die aggressive Zinspolitik der Notenbanken sowie die Angst vor einer globalen Rezession und, nicht zu vergessen, die zuletzt geopolitische Zuspitzung im Ukraine-Krieg dürften weiterhin für tiefsitzende Sorgenfalten bei den Investoren sorgen. Alleine der Rückzieher des neuen britischen Schatzkanzlers in der Frage der Steuern könne hier zu Felde geführt werden. Jeremy Hunt habe bereits "schwierige Entscheidungen" zur Korrektur der Wirtschaftspläne von Premierministerin Liz Truss angekündigt und auch Steuererhöhungen in Aussicht gestellt, um die Märkte hinsichtlich der Stabilität der Staatsfinanzen zu beruhigen.



In diesem positiv geprägten Sentiment sei es den europäischen Indices gelungen, die erzielten Kursanstiege schlussendlich auch über die Ziellinie zu bringen. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Plus von 1,70% beendet, während das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kurszuwachs von 1,77% marginal stärker habe zulegen können. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe da nicht ganz mithalten können, habe aber den Handelstag immerhin mit einem Anstieg von 1,45% beendet.



Jenseits des Atlantiks sei es an der Wall Street ebenfalls bis zum Schluss klar bergauf gegangen: Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 1,86% ausgeweisen, während das Kursplus des marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Zuwachs von 2,65 % deutlich höher ausgefallen sei. Am stärksten hätten aber die stark gebeutelten Tech-Werte zugelegt, wobei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Kurssprung in Höhe von 3,46% aus dem Handel gegangen sei.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise von dem guten Sentiment zwar schlussendlich nicht profitieren können, würden heute Morgen aber leicht höher notieren. Aktuell pendele der Preis der Sorte Brent knapp um die Marke von USD 92 je Fass. Der Goldpreis habe gestern lediglich eine marginale Veränderung erlebt und notiere aktuell rund um USD 1.660 je Feinunze. Der Höhenflug der Weltleitwährung USD habe sich hingegen wieder leicht abgeschwächt. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Krypto-"Währungen" habe gestern wieder etwas zulegen können und notiere aktuell rund um die Marke von USD 19.500.



Auch die asiatischen Märkte würden von den positiven US-Vorgaben des Vortages profitieren und würden sich heute Morgen mit Ausnahme der chinesischen Festlandbörsen geschlossen im grünen Terrain befinden.





Nachdem die US-Aktienmärkte am Freitag nach einem durchaus freundlichen Start schlussendlich dann doch deutlich tiefer geschlossen haben, hat es am gestrigen Handelstag mit der Erholungsbewegung doch noch geklappt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei hätten die europäischen Indices noch sehr zaghaft begonnen, hätten sich aber im Handelsverlauf immer stärker in die Gewinnzone vorzukämpfen vermocht. Deutlicher Rückenwind sei dabei vonseiten der Wall Street gekommen, zumal die Frühindikatoren der wichtigsten US-Aktienindices bereits vor der eigentlichen Eröffnung klare Kursbewegungen in Richtung Norden angezeigt hätten. Zu verdanken gewesen sei dies vor allem positiv aufgenommener Konjunktur- und Unternehmensnachrichten.Ersteres habe der Industriestimmung im Bundesstaat New York gegolten, die sich im Oktober laut dem aktuellen Empire-State-Index überraschend deutlich auf -9,1 (erwartet: -4,0) eingetrübt habe. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiere der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. In den vergangenen Monaten habe sich die Stimmung in den Unternehmen tendenziell verschlechtert. Der überraschend starke Rückgang sei - wie oben bereits erwähnt - aber positiv aufgefasst worden, da viele Marktteilnehmer offensichtlich der Meinung seien, dass der starke Abschwung möglicherweise zu einer langsameren bzw. geringeren Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank führen könnte. Was die Unternehmensdaten betreffe, so sei die traditionelle Eröffnung der Berichtssaison durch die US-Großbanken mit mehrheitlich besser als erwarteten Quartalsausweisen durchaus gelungen. Auf dem zuletzt wieder überverkauften Niveau habe dies gereicht, um die Stimmung etwas aufzuhellen.