Wie vorhin schon erwähnt, habe der Druck einiger markanter Belastungsfaktoren zuletzt etwas nachgelassen, was das vorherrschende Gesamtbild an den Börsen auch aus Sicht der Analysten aufgehellt habe. Hier sei vor allem die für Oktober deutlich geringer als erwartet ausgefallene Inflationsrate in den USA zu erwähnen, wobei sich der positive (= fallende) Trend bereits seit dem Hoch im Juli zu etablieren scheine.



Auch die jüngsten Oktober-Daten zu den US-Erzeugerpreisen hätten eine Dynamikabschwächung signalisiert und seien zudem auch noch unter den Erwartungen zu liegen gekommen. In diesem Zusammenhang würden die Analysten auch davon ausgehen, dass dieser Trend in den kommenden Monaten anhalten werde, was sich wiederum auf das bisher sehr aggressive Zinsanhebungstempo der FED kalmierend auswirken dürfte. Aktuell preise der Markt mit einer 87%-Wahrscheinlichkeit für Dezember nur noch einen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten in den USA ein. Auch das aktuell erwartete Leitzinshoch erscheine mit 5% nicht mehr allzu weit weg, was die zuvor omnipräsenten Inflations- und Zinsängste zuletzt etwas in den Hintergrund habe treten lassen.



Aufseiten der Geopolitik sei es mit dem Abzug der russischen Armee aus Cherson auf die andere Seite des Dnepr zu einer gewissen Entspannung der zuvor gehegten Eskalationsbefürchtungen gekommen. Über die bevorstehenden Wintermonate würden die Analysten davon ausgehen, dass sich der "heiße" Krieg in Anbetracht der Witterungsverhältnisse etwas "abkühlen" und dementsprechend wohl keinen unmittelbaren Belastungsfaktor darstellen dürfte. Dementsprechend hätten sie auch ihre bisherigen zu pessimistischen Aktienmarkt-Prognosen einem Update unterzogen. Kurzfristig könnte der Markt nach den zuletzt sehr starken Anstiegen ohne Weiteres in eine Konsolidierungsbewegung eintreten, zumal ja noch weitere Zinsanstiege vor uns liegen.



Mahnende Worte von Notenbank-Mitgliedern würden zudem versuchen, den Markt darauf vorzubereiten, dass das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei und auch das Zinsniveau wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau verharren dürfte. Zudem sollten sich in weiterer Folge die wirtschaftlichen Vorlaufindikatoren sowie etwas später auch der bisher überaus solide Arbeitsmarkt (einige der großen Tech-Konzerne aus den USA hätten bereits einen größeren Stellenabbau angekündigt) etwas eintrüben, weshalb aus den bisherigen Zinssorgen im Laufe der nächsten Monate durchaus Wachstumsängste entstehen könnten.



Demgemäß würden die Analysten den aktuellen Zeitpunkt für übertriebene Euphorie als verfrüht ansehen. Dennoch sollten in Richtung Jahresmitte 2023 dann aber auch diese Belastungsfaktoren sukzessive an Bedeutung verlieren, weshalb sie auf Jahressicht wieder deutlich optimistischer in die Zukunft schauen würden. Diesem Umstand würden sie mit einem Anheben ihrer Indexziele und einer Heraufstufung in der Empfehlung für europäische Indices und den chinesischen Markt Rechnung tragen. (18.11.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Aktienmärkten hat sich die Stimmung in den letzten Wochen spürbar verbessert, was den Aktien (vor allem in Europa) eine durchaus beachtenswerte Oktoberrally bescherte, die bis jetzt andauert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Immerhin hätten die meisten Indices seit den lokalen Tiefständen Ende September markante Zugewinne verbuchen können.Zu Wochenbeginn hätten noch die jüngsten Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung in Bezug auf den Immobiliensektor sowie Lockerungen der strikten Coronamaßnahmen (Stichwort: geringere Quarantänedauer) für Unterstützung gesorgt. Zudem sei auch das erste persönliche Treffen zwischen US-Präsident Biden und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping vor dem G20-Gipfel auf Bali mit einiger Spannung verfolgt worden. Auch wenn unter dem Strich nichts Weltbewegendes erwartet worden sei, so sei der Umstand, dass sich beide Großmächte bemühen würden, ihre bilateralen Beziehungen zu verbessern und die offensichtlich ausgeprägten Differenzen (Ukraine-Krieg, Taiwan, Handelskrieg etc.) in den Griff zu bekommen, klar positiv zu sehen.