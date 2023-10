Der Dow Jones sei um +0,12% gestiegen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um -0,50% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,23% gesunken.



Der Absatzrückgang von VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) in China verlangsame sich. Im September habe das Unternehmen 0,9% weniger Fahrzeuge in der Volksrepublik verkauft. Der Rückgang sei damit deutlich geringer ausgefallen als in den Vormonaten. Für Q3 bleibe dennoch ein Minus von 5,8% (auf 837.200 Fahrzeuge), seit Jahresbeginn seien es 3% weniger. Auf dem chinesischen Markt tobe derzeit ein Preiskampf. Chinesische Autobauer würden auf ihrem Heimatmarkt Marktanteile erobern wollen.



Die US-Großbank J.P. Morgan habe in Q3 einen Gewinnsprung erzielt. Der Überschuss sei auf 13,15 Mrd. USD nach 9,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal geklettert, ein Plus von 35%, wie der US-Bankenprimus mitgeteilt habe. Dabei habe der Finanzkonzern auch von der Serie an Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert. Die Nettozinseinnahmen seien im Quartal um 30% auf 22,9 Mrd. USD gestiegen.



Zum Wochenschluss sei es dem Euro gelungen, sich nach den jüngsten Abgaben um die Marke von 1,05 USD zu stabilisieren. Das geopolitische Risiko halte die Ölpreise derzeit hoch. Zudem habe die Notierungen die Entscheidung der USA beflügelt, ihr Sanktionsprogramm gegen russische Rohölexporte zu verschärfen. (16.10.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gemeinsame Richtung an der Wall Street? Fehlanzeige, so die Analysten der Nord LB.Auf die Stimmung hätten wachsende Sorgen um die US-Inflation, die weitere Zinsentwicklung und die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten gedrückt. Im Fokus bei den Einzelwerten hätten große Bankbilanzen gestanden. J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) hätten nach Bekanntgabe ihrer Zahlen zw. 1,5% und 3,1% zugelegt. Laut Markteilnehmern deute alles darauf hin, dass das Schlimmste der Bankenkrise vorbei sei. Der Quartalsbericht von BlackRock (ISIN US09247X1019/ WKN 928193) (-1,3%) sei bei den Anlegern dagegen nicht gut angekommen. Der weltgrößte Vermögensverwalter habe in Q3 einen starken Rückgang der Mittelzuflüsse registriert.