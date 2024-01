Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche waren die Marktbewegungen ebenso überschaubar wie die Nachrichtenlage, so die Analysten der DekaBank.



Die in Teilen überraschend hohen US-Verbraucherpreise hätten den Optimismus der Anleger in Bezug auf zeitnahe Leitzinssenkungen der FED nicht nachhaltig verändern können. Das Thema könnte in den kommenden Wochen temporär für Gewinnmitnahmen sorgen, dürfte aber auf mittlere Sicht weiterhin unterstützend wirken.



Der Start in die Berichtssaison für das vierte Quartal sei gemischt verlaufen. Die US-Großbanken hätten Licht und Schatten in ihren Zahlenwerken geboten und entsprechend differenziert seien die Kursreaktionen gewesen. Diese Woche laufe die Berichtssaison weiter langsam an, um in den beiden folgenden Wochen ihre Hochphase zu erreichen. Die Analysten der DekaBank würden weiterhin Quartalsgewinne erwarten, die im Schnitt klar über den Prognosen liegen dürften. (15.01.2024/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.