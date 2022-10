Der Zahlenreigen auf Unternehmensseite setze sich heute munter fort. Neben all den Daten stehe mit der EZB-Zinssitzung aber ein zusätzliches Highlight am Programm. Zwar gebe die Notenbank keine Guidance mehr zum Leitzinspfad, dennoch scheine dieses Mal die Entscheidung allgemein klar. Die Leitzinsen würden erneut um 75 Basispunkte angehoben. Zudem sei ein eindeutiges Signal für eine weitere signifikante Leitzinssteigerung auf der finalen Sitzung dieses Jahr im Dezember zu erwarten. Im Hinblick zur Leitzinssetzung erscheine es den Analysten schwierig, dass die EZB "hawkish" überrasche. Allerdings könnten Informationen zu weiteren Instrumenten verlautbart werden, welche am Markt für Bewegung sorgen würden.



Auch in den USA stehe mit der Veröffentlichung des BIP-Wachstums für das dritte Quartal ein Highlight bevor. Nach zwei Quartalen mit negativen Quartalswachstumsraten von annualisiert -1,6% p.q. im Q1 und -0,6% p.q. im Q2 sei davon auszugehen, dass die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal wieder habe zulegen können. In Summe erscheine es so, als ob die BIP-Veröffentlichung insbesondere im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen des Jahres ein positives Licht auf die US-Konjunkturentwicklung werfen könnte. Im aktuellen Umfeld anhaltend hoher Inflation würden positive Konjunktursignale oft als hawkishes Signal für die Zinsmärkte interpretiert, da es dies der Federal Reserve ermögliche, sich voll und ganz auf die Inflationsbekämpfung zu konzentrieren.



Heute Morgen herrsche in Asien ein gemischtes Bild, wobei am chinesischen Markt ein Fortsetzen der Gegenbewegung nach den zuletzt markierten Tiefs erkennbar sei.

An den Rohstoffmärkten sei es jüngst wieder aufwärts gegangen. Gas und Ölpreise hätten moderat zugelegt und auch der Goldpreis habe profitieren können. Aufwärts sei es auch am Kryptomarkt gegangen. Nach den verhältnismäßig niedrigen Volatilitätsniveaus der letzten Wochen seien Bitcoin & Co. ausgebrochen und hätten teilweise im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Die digitale Leitwährung habe dabei die Marke von USD 20.000 durchbrochen. Dass sich die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) in einem Analystenkommentar positiv zu Bitcoin geäußert habe, werde ebenfalls entscheidend zu den Kursgewinnen beigetragen haben. (27.10.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An einem Handelstag, welcher kaum von Makrodaten geprägt war, herrschte selten zuvor ein derart starkes Gefälle zwischen Europa und den USA, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während in Wien das Parkett feiertagsbedingt leer geblieben sei, hätten EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ihren aktuellen Aufwärtstrend fortgesetzt. Letzterer habe damit in den vergangenen vier Wochen um 1.200 Punkte zulegen und sich nun über der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 positionieren können. Konjunkturseitig habe es kaum Impulse gegeben, vielmehr seien Unternehmensmeldungen tonangebend. Ob Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) oder Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, NASDAQ OTC-Symbol: IBDSF) - sie alle hätten positiv überrascht und Kursgewinne verbucht. Weniger erfreulich hingegen sei es jenseits des Atlantiks verlaufen. In den USA seien die Indices vom schwachen Tech-Sektor nach unten gezogen worden. Von Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) über Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) bis hin zu Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META)maue Zahlen vermeldet worden, sodass an der NASDAQ die jüngste dreitägige Aufwärtsbewegung prompt beendet worden sei. Dass sich der Euro im Verlauf des Handelstages stark präsentiert und sich gar wieder an die Parität zum US-Dollar zurückgekämpft habe, solle dabei nicht unerwähnt bleiben.