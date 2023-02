Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Angesichts des massiven Anstiegs der Zinsen halten sich die Kursverluste an den Aktienmärkten überraschenderweise in Grenzen, so die Analysten der DekaBank.



Allerdings würden das stark gestiegene Zinsniveau und die erhöhte geldpolitische Unsicherheit eine Belastung für Aktien darstellen, aus welcher sie sich in dieser Woche kaum werden befreien könnten. Die am Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufsmanagerindices dürften zwar signalisieren, dass die Unternehmen das Umfeld weiter stabilisiert einschätzen würden, gleiches gelte für den ifo-Index am Mittwoch. Eine deutliche Verbesserung und damit ein positiver Impuls für die Märkte sei aber nicht zu erwarten. Diesen werde in der Summe auch die Berichtssaison nicht setzen können. Dafür werde es bei Einzeltiteln zu größeren Kursausschlägen kommen, denn mit 62 Unternehmen aus dem S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), 87 aus dem STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) und 13 aus dem HDAX (ISIN: DE0008469974, WKN: 84699) würden in dieser Woche jede Menge Unternehmenszahlen vorgelegt. (Märkte im Fokus vom 20.02.2023) (20.02.2023/ac/a/m)



