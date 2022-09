Aber lohne sich aktuell eine Rückkehr an die Aktienmärkte? Die Ära der sehr niedrigen und negativen Zinsen sei vorerst vorbei, so Blümke. Die Aktien- und Anleihenmärkte seien aktuell im Bärenmarkt, der makroökonomische Ausblick schwanke zwischen Stagflation und Rezession. Dr. Siviero sehe in der hohen Inflation ein globales Problem, und die Zentralbanken - mit Ausnahme von China und Japan - seien seiner Meinung nach fest entschlossen, ihre Politik so lange zu straffen, bis es ihnen gelinge, den Preisanstieg einzudämmen.



Blümke ergänze: "Die Markterwartungen, dass die FED aufgrund eines Inflationshochs oder der Angst vor einer Rezession bald umschwenken würde, haben sich in Luft aufgelöst. Nicht nachlassender Inflationsdruck, ein weiterhin starker Arbeitsmarkt und die Rekordgewinnspannen der Unternehmen unterstützten die restriktive Haltung der FED." In einem Szenario, in dem die Inflation so hoch sei wie seit zehn Jahren nicht mehr, sich das Wachstum verlangsame und die Geldpolitik aggressiv gestrafft werde, sei das Risiko einer Rezession erheblich gestiegen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Aktien noch einmal in Richtung des Juni-Tiefs oder darunterfallen würden.



"Bei Ethenea haben wir uns bewusst entschlossen, bereits im Frühjahr einen vorsichtigeren Kurs einzuschlagen. Allerdings basierte unsere Entscheidung nicht auf einer Börsenweisheit, sondern auf unserer zum damaligen Zeitpunkt kritischen Markteinschätzung", erläutere er. "So konnte es bisher gelingen, dieses sehr unsichere und schwierige Umfeld zu meistern und die Auswirkungen geopolitischer und wirtschaftlicher Schocks abzufedern." (19.09.2022/ac/a/m)







Munsbach (www.aktiencheck.de) - "Sell in May and go away" kennt jeder, doch der zweite Teil des Spruches - "but remember to come back in September" - ist deutlich weniger bekannt; Michael Blümke, Senior Portfolio Manager und Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist bei ETHENEA Independent Investors S.A., analysieren, wie treffsicher die Börsenweisheit in diesem Jahr ist."Auch wenn wir im Mai zu Recht vor einer Pauschalisierung dieser Aussage gewarnt haben, wäre ein Befolgen dieses Ratschlags in diesem Jahr für das Anlegergemüt um einiges nervenschonender gewesen", sage Michael Blümke. Kaum ein Aktienindex hätte mit Beginn des Septembers über dem Kursniveau von Ende April gestanden. Darüber hinaus hätten Investoren in der Zwischenzeit eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. "Jedoch konnte in der Zwischenzeit - bedingt durch die hohe Volatilität - auch eine beachtliche Rally sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen beobachtet werden", äußere sich Dr. Siviero.