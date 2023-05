Die Hoffnung auf eine Lösung im Streit über die Schuldenobergrenze habe die US-Börsen am Montag gestützt. Der Leitindex Dow Jones Industrial ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe um 0,14 Prozent auf 33.348,60 Punkte zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um 0,30 Prozent auf 4.136,28 Zähler gestiegen. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) als Auswahlindex der Technologiewerte sei es um 0,55 Prozent auf 13.413,51 Punkte nach oben gegangen.



In Asien hätten die Börsen am Dienstag zumeist Kursgewinne verbucht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) sei im späten Handel um 0,82 Prozent auf 29.870,22 Punkte gestiegen. Er nähere sich damit wieder schrittweise der 30.000-Punkte-Marke, die letztmals im September 2021 auf der Kurstafel gestanden habe. Während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322/ WKN 145733) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 0,29 Prozent auf 20.031,80 Punkte zugelegt habe, sei das Vorzeichen in China knapp negativ gewesen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai habe dort zuletzt um 0,13 Prozent auf 3.993,87 Punkte nachgegeben.



Im Fokus stünden am heutigen Dienstag erneut einige Quartalszahlen. Es würden unter anderem Hornbach (ISIN DE0006083405/ WKN 608340), SFC Energy (ISIN DE0007568578/ WKN 756857), Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) und Home Depot (ISIN US4370761029/ WKN 866953) berichten. Zudem würden einige Hauptversammlungen stattfinden: unter anderem bei FMC (ISIN DE0005785802/ WKN 578580), J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T). Zudem dürfte der Blick auf die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) fallen. Die Deutsche Post habe einen Antrag bei der Bundesnetzagentur gestellt, um das Briefporto im kommenden Jahr vorzeitig erhöhen zu dürfen.



Mit Material von dpa-AFX (16.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) dürfte am Dienstag zunächst weiter auf der Stelle treten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt rund 0,1 Prozent tiefer auf 15.907 Punkte. Seit knapp zwei Wochen komme er in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck.